I mercati azionari europei si presentano nella maggior parte dei casi stabili, oscillando intorno alla parità dopo l’apertura di Wall Street. La Borsa di Londra registra una lieve crescita dello 0,1%, mentre Piazza Affari, Francoforte e Amsterdam mostrano performance piatte. In calo invece la Borsa di Madrid, che perde lo 0,8%.
In attesa delle decisioni ufficiali della Federal Reserve sugli tassi d’interesse, lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi sale leggermente, raggiungendo quota 81 punti base. L’euro si mantiene stabile intorno al valore di 1,17 contro il dollaro, mentre il Bitcoin mostra una debolezza, attestandosi vicino a 111.000 dollari.
Nel settore energetico, il prezzo del gas rimane stabile a 33,5 euro per Megawattora, mentre il petrolio segna un aumento di circa un punto percentuale, raggiungendo i 64,4 dollari al barile.
Sul fronte dei titoli principali a Milano, i migliori risultati si registrano per Leonardo e MPS, che registrano un rialzo dell’1,7%. Anche Mediobanca e Nexi mostrano un incremento positivo dell’1,1%. Tra le azioni in calo, Prysmian perde lo 0,8%, mentre Stellantis segna una diminuzione pari a un punto percentuale.