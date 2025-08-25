Il settore florovivaistico italiano continua a fiorire, segnando un nuovo record di produzione nel 2024. I dati, diffusi da Myplant & Garden, la fiera di riferimento del settore, parlano chiaro: si è raggiunta una produzione di 3,25 miliardi di euro, con un incremento del +3,5% rispetto all’anno precedente. Un risultato notevole che consolida una crescita costante, attestata da un aumento del +23% negli ultimi cinque anni e del +31% nell’ultimo decennio.

Con circa 20.000 imprese e oltre 45.000 ettari coltivati, questo comparto rappresenta una componente vitale dell’agricoltura nazionale, contribuendo per l’8% alle produzioni vegetali totali e per il 5,3% al valore complessivo del settore.

Le regioni protagoniste e la forza dell’export

A guidare il settore sono tre regioni in particolare. La Toscana si conferma leader indiscussa, soprattutto nel vivaismo, con una produzione di 1,014 miliardi di euro, che le vale il 55% del mercato nazionale. La Liguria è la “regina dei fiori” con 462 milioni, mentre la Sicilia si posiziona al terzo posto con 313 milioni. Anche le altre regioni hanno contribuito a questo risultato, con tutte le prime dieci in classifica che hanno registrato aumenti di valore alla produzione.

Il successo del florovivaismo italiano non si limita ai confini nazionali. L’export ha toccato quota 1,62 miliardi di euro nel 2024, un balzo del +6,3% in valore e del +9,5% in volumi. Il 70% della produzione è destinata ai mercati esteri, con un focus particolare sull’Unione Europea (78%). Questi numeri hanno permesso all’Italia di consolidare la sua posizione come terzo esportatore mondiale per valore. Nonostante un aumento dell’import, il saldo commerciale rimane ampiamente in positivo, confermando il ruolo del settore come una vera e propria bandiera del Made in Italy nel mondo.

Sfide e innovazione

Nonostante i risultati eccellenti, il settore non è immune da sfide, come evidenziato da Valeria Randazzo, Exhibition Manager di Myplant & Garden. “Sbalzi climatici, alti costi energetici, crescita dell’import e nuove fitopatologie sono le principali problematiche del comparto”. Tuttavia, l’Italia sta dimostrando grande resilienza e capacità di adattamento. “Nonostante ciò, l’Italia continua a distinguersi per qualità dell’offerta, novità di prodotto, innovazione di processo e capacità di affrontare le sfide ambientali e di mercato”, ha aggiunto Randazzo, sottolineando la vocazione del settore a superare gli ostacoli con innovazione e qualità.