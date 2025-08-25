In una mossa che segna un’ulteriore tappa nel suo percorso di riorganizzazione finanziaria, Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), (nella foto, l’a. d. Luigi Lovaglio), ha annunciato il rimborso anticipato di un’obbligazione subordinata di tipo Tier 2. L’operazione, che si concretizzerà il 10 settembre 2025, riguarda un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro con un tasso di interesse del 8.500%, emesso nel 2020.

Le motivazioni e l’autorizzazione della BCE

La decisione, come specificato dalla stessa banca, rientra nel proprio piano di funding e arriva dopo aver ricevuto il via libera dalla Banca Centrale Europea (BCE). L’obbligazione, denominata “€300.000.000 8,500 per cent. Reset Callable Subordinated Notes” con codice ISIN XS2228919739, era stata interamente collocata a investitori istituzionali. Il rimborso avverrà integralmente alla pari, restituendo il capitale agli investitori, oltre agli eventuali interessi maturati e non ancora corrisposti. L’azione si basa sui termini e condizioni previsti nei documenti di emissione del titolo.