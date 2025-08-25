Il settore delle assicurazioni sulla vita e dei Piani Individuali Pensionistici (PIP) si trova al centro di un dibattito sui costi e sulla loro trasparenza. L’ingegner Giovanni Liverani, in foto, ha affrontato il tema in un’intervista, riconoscendo che questi prodotti presentano costi superiori rispetto ad altri strumenti finanziari. Tuttavia, ha chiarito che tale costo è strettamente correlato al valore della consulenza personalizzata offerta al cliente.

Costi e valore della consulenza

Secondo Liverani, il processo di acquisto di una polizza vita non è un’operazione standard, ma un servizio su misura che inizia con un’approfondita analisi dei bisogni del cliente in termini di protezione, previdenza e investimento. L’ingegnere ha ribadito che, sebbene sia necessario un maggiore “efficientamento” per ridurre i costi, il settore italiano è in linea con gli standard europei. Ha sottolineato che la produttività e la consulenza di qualità giustificano il costo aggiuntivo, un principio noto come “value for money”.

Le proposte per la sanità

Nel corso dell’intervista, Liverani ha anche lanciato una proposta per il sistema sanitario italiano. Ha suggerito un “patto” tra le compagnie assicurative e lo Stato per intercettare una parte dei 45 miliardi di euro di spesa sanitaria privata che attualmente non passa attraverso assicurazioni o fondi. Convogliando una quota maggiore di questa spesa verso il sistema pubblico, si potrebbero liberare risorse per ridurre le liste d’attesa e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, portando un beneficio indiretto anche a chi non ha una polizza.

La sfida di Solvency 2

Infine, Liverani ha toccato il tema della revisione di Solvency 2, il quadro normativo europeo per le assicurazioni. Ha evidenziato che, dopo dieci anni, il settore assicurativo è “molto robusto”, ma i requisiti minimi di capitale imposti dal regolatore sono “a volte eccessivi” rispetto al rischio reale. Ha avvertito che questo potrebbe penalizzare le compagnie europee rispetto a quelle statunitensi, che godono di una maggiore libertà di investimento.