L’Italia si prepara a un cambiamento epocale che avrà un impatto profondo sul mondo del lavoro. Un’analisi della Cgia di Mestre, basata sui dati di Unioncamere e del Ministero del Lavoro, rivela che tra il 2025 e il 2029 oltre 3 milioni di persone, circa il 12,5% della forza lavoro nazionale, lasceranno la propria occupazione per godersi la meritata pensione.

Le cifre del grande ricambio

L’Ufficio studi della Cgia ha messo in luce i numeri di questo fenomeno imminente, che vedrà la maggior parte dei lavoratori lasciare per raggiunti limiti d’età. La ripartizione dei dipendenti che andranno in pensione è così composta: 1.608.300 sono del settore privato (pari al 52,8% del totale), 768.200 appartengono all’Amministrazione pubblica (25,2%), e 665.500 sono lavoratori autonomi (21,9%). Si tratta di una vera e propria fuga di massa da uffici e fabbriche, un esodo di proporzioni mai viste prima che transiterà milioni di persone dall’attività all’inattività.

Le conseguenze per le imprese e il Paese

Questo massiccio esodo è motivo di crescente preoccupazione, in particolare per il mondo imprenditoriale. Già oggi, le aziende faticano a trovare manodopera specializzata e qualificata. L’addio di una quota così significativa della forza lavoro attiva rischia di aggravare ulteriormente la situazione, rendendo sempre più difficile la ricerca di personale per fabbriche e cantieri. La sfida per il prossimo futuro sarà quella di gestire questo ricambio generazionale, un compito che richiederà l’attenzione di istituzioni, imprese e lavoratori per garantire che la transizione sia il più fluida possibile e che il Paese non perda competenze essenziali.