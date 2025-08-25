(Di Renata Bueno, ex-parlamentare italiana e avvocata internazionale)

Il mondo si volge a Venezia, dal 27 agosto al 6 settembre, per celebrare l’82ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. In qualità di italo-brasiliana ed ex-parlamentare italiana, vedo l’evento non solo come una vetrina di film, ma come un ponte culturale che collega generazioni, nazioni e storie di vita. Il festival rafforza il ruolo dell’Italia come epicentro dell’arte e del patrimonio culturale, promuovendo il dialogo e l’integrazione globale.

Un punto di riferimento culturale di tradizione e prestigio

Fondato nel 1932, il Festival del Cinema di Venezia è il più antico del mondo, conosciuto come “La Biennale di Venezia”. La sua 82ª edizione celebra questa storia, combinando tradizione e innovazione per attrarre cineasti, artisti e amanti del cinema da tutti i continenti. Quest’anno, 21 film competono per l’ambito Leone d’Oro, il massimo premio del festival, sotto la presidenza del rinomato regista Alexander Payne. La presenza della celebre attrice brasiliana Fernanda Torres nella giuria rafforza il forte legame tra il Brasile e il panorama cinematografico globale, dimostrando la diversità di prospettive che l’evento ricerca. Durante il festival, il Lido di Venezia si trasforma in un punto d’incontro multiculturale, dove le storie proiettate sugli schermi abbattono barriere e connettono persone attraverso l’arte.

Celebrare la cultura e l’eredità italo-brasiliana

Il Festival di Venezia va oltre l’industria cinematografica, fungendo da spazio di dialogo tra culture e generazioni. Il programma di quest’anno affronta temi contemporanei come la sostenibilità e la diversità, e recupera memorie storiche che, per molti, includono le esperienze della migrazione italiana. Queste narrazioni hanno un impatto profondo sugli italo-discendenti, che vedono nel festival l’opportunità di celebrare le proprie radici. Come fondatrice dell’Istituto Cittadinanza Italiana, percepisco l’entusiasmo dei discendenti nel mantenere viva la loro eredità culturale. Il festival promuove film che esplorano l’identità, l’appartenenza e il lascito, come le storie di famiglie che attraversarono l’Atlantico in cerca di una nuova vita. Queste opere commuovono e rafforzano il senso di comunità tra nonni, genitori e figli, unendoli attorno a un’eredità condivisa. La presenza di una giuria di alto profilo e la collaborazione con Paesi come il Brasile arricchiscono la cultura di entrambe le parti e aprono la strada a future coproduzioni.

Impatto economico e la promozione del “Made in Italy”

Oltre al suo significato culturale, il Festival del Cinema di Venezia è un motore economico per l’Italia. Attira migliaia di visitatori al Lido, stimolando il turismo, l’ospitalità e le attività locali. L’evento proietta l’immagine dell’Italia come polo di eccellenza culturale ed economica. Il marchio “Made in Italy”, sinonimo di qualità e raffinatezza, risplende al festival, proiettando l’immagine del Paese nel mondo. Durante i giorni dell’evento, il Lido si trasforma in un centro vibrante con anteprime, tappeti rossi, conferenze ed esposizioni che celebrano il cinema e la cultura italiana.

Un evento che ispira e connette

L’82º Festival del Cinema di Venezia promette di essere una pietra miliare nella storia dell’evento. La competizione serrata per il Leone d’Oro e il programma diversificato riflettono le sfide e le aspirazioni del nostro tempo. Il festival ispira nuove generazioni di cineasti, celebra l’eredità delle comunità di discendenti e promuove il dialogo interculturale in un mondo sempre più connesso. Mentre gli ultimi preparativi prendono forma al Lido, invito tutti a unirsi a questa celebrazione dell’arte e della diversità. Che si tratti di assistere a una prima sul tappeto rosso, partecipare a dibattiti sul futuro del cinema o semplicemente lasciarsi incantare dalla magia di Venezia, il festival è un’esperienza che trascende l’intrattenimento, toccando cuori e menti in tutto il mondo. Per saperne di più sull’evento, visitate https://www.labiennale.org/en/cinema/2025.