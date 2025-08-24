Il Partito Democratico di Verona ha ufficializzato le candidature in vista delle prossime elezioni regionali di fine novembre, confermando una squadra composta da nove rappresentanti locali. Tale lista era stata inizialmente presentata durante la recente Festa de l’Unità di Quinzano, a cui si è aggiunto all’ultimo momento il giovane Mattia Mosconi, studente e capo scout, la cui inclusione è stata decisa solo pochi giorni fa.

I quattro nomi principali della lista, su cui si prevede si concentri la maggior parte delle preferenze, riflettono la complessità e le diverse anime interne del partito. L’area vicina a Elly Schlein ha chiaramente espresso la volontà di puntare sull’abbinamento formato da Gianpaolo Trevisi, direttore della Scuola di Polizia di Peschiera, e da Elisa La Paglia, assessora all’Istruzione del Comune di Verona. Il leader dei filo-Schlein, Federico Benini, si è pubblicamente dichiarato a sostegno di questa coppia, sottolineandone il peso nelle strategie locali.

La componente più affine al mondo cattolico e vicina all’ex ministro Graziano Delrio ha invece scelto di puntare sulla rielezione in Regione di Annamaria Bigon, mentre la corrente riformista destina le proprie energie sul sindaco di Belfiore, Alessio Albertini. Questo panorama rappresenta una sintesi delle diverse sensibilità interne al partito, in vista di un confronto elettorale cruciale.

Gli altri candidati comprendono, oltre a Mattia Mosconi, figure di rilievo e con esperienze diversificate: Maurizio Cassano, dirigente sindacale dell’Aeronautica militare; Guglielmo Frapporti, già segretario del sindacato dei medici di famiglia; Katty Gerardo, precedentemente candidata sindaca di Castagnaro; e Sara Gini, avvocata civilista attiva nella tutela delle donne e dei minori vittime di violenze.

Durante l’ultima assemblea provinciale, a cui ha partecipato anche il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Giovanni Manildo, sono stati ribaditi i temi principali della campagna elettorale. L’ex sindaco di Treviso ha posto l’accento su sanità, lavoro, sviluppo, diritto allo studio e accesso alla casa, sottolineando l’obiettivo di superare una narrazione ottimistica ma lontana dalla realtà per costruire un Veneto inclusivo per tutti.

Tornando all’interno del Partito Democratico scaligero, le prossime settimane saranno decisive anche per ridefinire i rapporti con la giunta comunale di Verona, guidata da Damiano Tommasi. Infatti, a breve verrà eletto il nuovo segretario cittadino del partito, che dovrà accompagnare l’amministrazione per il prossimo anno e mezzo, dalla ripresa immediata fino a poco prima delle elezioni del 2027.

L’attuale segretaria, Alessia Rotta, ha messo a disposizione il proprio incarico, aprendo così la corsa per la sua successione. Tra i nomi più accreditati per questa nuova fase figurano Diego Zardini, Francesco Casella e Elisa Dalle Pezze, insieme ad altri esponenti che stanno emergendo nel dibattito interno.