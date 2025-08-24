Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ha dichiarato in una conferenza stampa al Meeting di Rimini che le banche sono imprese fondamentali e che non è utile trattarle con «pizzicotti», ma piuttosto è necessario dialogare con esse. Ha sottolineato come un paese come il nostro non possa prescindere da un sistema bancario solido.

Ha precisato che le banche devono ovviamente pagare le tasse come tutti gli altri settori economici, ma si è detto contrario al principio degli extraprofitti. Ha spiegato inoltre che, attaccare le banche equivale a mettere in discussione l’intero sistema industriale e imprenditoriale italiano.

Secondo Tajani, è giusto che le banche contribuiscano fiscalmente in modo corretto, ma questo deve avvenire senza azioni improvvise o “blitz” che potrebbero destabilizzare il sistema. Il suo richiamo è a regole chiare e a un confronto serio.

Libero mercato e regole per le operazioni bancarie

Riguardo all’ipotesi di interventi governativi sulle operazioni di mercato, Tajani ha ribadito la propria fiducia nel libero mercato, affermando che non ritiene il governo debba interferire in nessuna specifica operazione. È però fondamentale, ha detto, che le regole dei mercati vengano rispettate da tutti gli attori coinvolti.

Situazione economica internazionale e ruolo della Banca Centrale Europea

Il vicepremier ha poi affrontato la questione economica internazionale, soffermandosi sulla svalutazione continua del dollaro. Ha evidenziato che qualora il cambio dovesse raggiungere 1,25, le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti diventerebbero complicate.

Tajani ha quindi sollecitato un intervento deciso da parte della Banca Centrale Europea, ipotizzando la necessità di una nuova politica di quantitative easing.

Ha spiegato che sarebbe opportuno che la BCE acquistasse titoli di Stato per immettere maggiore liquidità nel sistema e indebolire così il valore del dollaro rispetto all’euro. Tale misura, secondo lui, risulta più urgenza di fronte ai dazi commerciali e, a suo dire, anche il mondo imprenditoriale ha ben compreso questa esigenza.