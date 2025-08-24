Giuseppe Vacca, figura storica della sinistra pugliese, ex parlamentare di Pci, Ds e Pd, e presidente emerito della fondazione Gramsci, lancia un appello ai protagonisti della politica regionale: Decaro, Emiliano e Vendola devono trovare un’intesa per evitare che la primavera pugliese venga compromessa.

Commentando l’attuale situazione politica in Puglia, Vacca sottolinea l’importanza di un accordo tra le forze di sinistra. “Il candidato dovrebbe essere Decaro e serve evitare di disperdere il lavoro di due decenni che ha trasformato la Puglia in una delle migliori regioni amministrate in Italia”, afferma.

La posizione di Decaro e l’idea delle primarie

Decaro ha chiarito di non voler diventare un “ostaggio” di Emiliano e Vendola all’interno del consiglio regionale. In risposta, Vacca suggerisce: “Si facciano le primarie, abbiamo questo strumento statutario, usiamolo”.

Quando gli viene chiesto come le primarie possano aiutare nella scelta dei consiglieri, Vacca spiega che si dovrebbero svolgere per designare il candidato presidente che successivamente può influenzare la composizione della lista nella propria area politica. “Il candidato presidente non può prescindere dal suo partito, ma la questione deve restare confinata alla politica e non alla sfera pubblica”, precisa.

Diritti di candidatura e equilibrio nel sistema politico

Su Emiliano e Vendola, che rivendicano il diritto di candidarsi, Vacca afferma: “In linea di principio sicuramente, ma la formazione delle liste è frutto di un accordo politico all’interno della coalizione”.

Riguardo a possibili diktat o imposizioni, aggiunge: “Chi potrebbe mai imporli? Un capo del partito? Quel ruolo, nella sostanza, non esiste più. Peraltro, Emiliano resta comunque il leader del partito e della coalizione, mentre Vendola rappresenta una componente significativa ma minoritaria. Non dobbiamo dare nulla per scontato: l’essenziale è trovare un’intesa politica. Punto.”

Vacca rimarca così la necessità di un dialogo costruttivo per mantenere la coesione e rafforzare il progetto politico nella regione, richiamando l’attenzione sull’importanza della collaborazione e del confronto strategico tra le diverse anime della sinistra pugliese.

La presenza in Aula di due ex presidenti di Regione suscita interrogativi sulla validità di una consuetudine in merito.

«Non ha senso parlare di consuetudine o di una normativa inesistente. La soluzione si trova attraverso un accordo tra i tre protagonisti».

Si chiede se Decaro intenda candidarsi oppure se, in fondo, speri di restare a Bruxelles.

«Il punto principale è questo: il terzo mandato non è previsto, quindi Emiliano non può presentare la sua candidatura. Vendola rappresenta un partito minore e non sembra in grado di diventare il candidato unico della coalizione. Di conseguenza, è naturale che il candidato sia Decaro, soprattutto dopo il grande successo ottenuto alle Europee. Le regioni della Puglia e della Campania hanno difeso con forza il centrosinistra. Questo vuol dire un patrimonio di progetti che hanno consolidato il ruolo della Puglia come regione più rilevante del Sud».

Vista l’enormità dei poteri del presidente di Regione, la convivenza di tre ex presidenti in Consiglio con i rispettivi apparati rischia di paralizzare le decisioni?

«Questo domanda riguarda la questione del titolo V della Costituzione. Le Regioni hanno infatti la facoltà di decidere e definire le proprie leggi elettorali, quindi in Italia esiste una forma di regionalizzazione effettiva».

All’inizio del suo mandato, Elly Schlein aveva provato a controllare Emiliano e De Luca. Quel progetto si è rivelato inefficace?

«Sotto il controllo di chi? E per quale motivo?»

Emiliano e De Luca sono due figure di primo piano, fortemente autonome. È così?

«Chi ha eletto il segretario del partito? È importante che la sinistra faccia la sua parte, incoraggiare ciascuno a costruire il proprio percorso e a competere all’interno della sinistra».

In ogni caso, inevitabilmente, alla fine emergeranno un vincitore e un perdente. Come si gestirà questa fase?

«Attraverso accordi politici. Emiliano ha risposto bene quando è stato messo in discussione: ha detto che non avrebbe potuto governare la Regione soltanto con i partiti di sinistra che si attestano al 30%. Per questo ha creato una propria rappresentanza politica, un partito di massa intorno a sé. Questa dinamica si è ripetuta un po’ ovunque».

Si segnala anche che la Puglia, attraverso le sue istituzioni, ha interrotto i rapporti con Israele. Qual è il suo punto di vista in merito?