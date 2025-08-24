Il centrosinistra pugliese si trova ora a cercare una via d’uscita dopo il deciso intervento social dell’eurodeputato Antonio Decaro, che ha condizionato la sua candidatura alla presidenza della Regione all’uscita di scena dei due ex governatori, Michele Emiliano e Nichi Vendola.

Tutti, da Emiliano e Vendola stessi a dirigenti, eletti e militanti del centrosinistra locale, appaiono silenziosi e disorientati a ventiquattr’ore dalla mossa inattesa comunicata pubblicamente da Decaro. Nel suo post, l’europarlamentare ha annunciato la volontà di candidarsi a patto che entrambi gli ex governatori rinuncino a un seggio nel Consiglio regionale, per consentirgli di guidare la Regione senza essere un presidente “a metà”.

La reazione iniziale sembra confusa, ma in realtà è chiaro che il partito sta ora cercando di metabolizzare l’accaduto e valutare la migliore strategia da adottare. Un elemento decisivo è stata la posizione espressa poco dopo dal Partito Democratico, tramite il braccio destro della segretaria Elly Schlein, Igor Taruffi, che ha chiesto un gesto di generosità da parte di chi ha ricoperto ruoli politici rilevanti.

Taruffi ha dichiarato:

“Chiediamo a chi ha avuto responsabilità maggiori di dimostrare uno spirito di squadra, senza precondizioni.”

In sostanza, il Pd auspica che Emiliano e Vendola facciano un passo indietro per favorire un accordo unitario. Entrambi, intanto, hanno scelto un profilo basso, confrontandosi soltanto con i loro più stretti collaboratori e riflettendo sulle possibili mosse future.

Le valutazioni di Emiliano

Emiliano ha comunicato ai suoi più fedeli che intende concentrarsi sul completamento del mandato attuale, mantenendo per il momento la sua candidatura. Tuttavia, la decisione definitiva sarà rimessa al partito, che sembra orientato a chiedere a entrambi gli ex governatori di farsi da parte.

Il governatore ha anche suggerito di mantenere la calma e riflettere con lucidità, evitando reazioni dettate dall’impulso del momento. Come ha detto ai suoi collaboratori,

“la calma è la virtù dei forti.”

Le discussioni centrano ora l’opportunità e i modi per eventualmente rinunciare alla candidatura o a un eventuale ruolo in Consiglio regionale. Una fonte vicina ad Emiliano ha commentato:

“Emiliano è sempre stato pronto a mettere al primo posto l’interesse della regione; rinunciare non sarebbe una sconfitta, bensì un gesto di grande maturità.”

È prevedibile, e attualmente si ipotizza, che il Partito Democratico metta sul tavolo una controproposta: la rinuncia alla candidatura, con la possibilità che l’interessato si occupi di un altro ruolo. L’ipotesi di un assessorato esterno nella possibile giunta di Decaro è stata già esclusa categoricamente dal presidente uscente, così come l’eventuale nomina a commissario straordinario per la decarbonizzazione dell’ex Ilva o per la reindustrializzazione di Taranto, temi che in Puglia continuano a essere oggetto di chiacchiere insistenti. Queste rimangono per alcuni poco più che suggestioni, mentre per altri sono scenari davvero presi in considerazione. In ogni caso, l’idea non è ben accolta dal governatore pugliese.

Di conseguenza, il partito potrebbe invertire la strategia: chiedere direttamente a Emiliano quale incarico, anche con rilevanza nazionale, potrebbe considerare adeguato, tenendo conto della sua lunga esperienza politica e del suo passato da magistrato.

Vendola e Sinistra Italiana

Nichi Vendola osserva attentamente la situazione, legge gli sviluppi, ma per il momento non interviene direttamente. Il suo partito, e in senso più ampio Avanti Sinistra, si compatta intorno al presidente nazionale di Sinistra Italiana. «Le nostre liste le decidiamo noi», ripete con decisione il leader Nicola Fratoianni. Anche il segretario pugliese Mino Di Lernia conferma questa posizione, sottolineando che «le scelte del Partito Democratico non determineranno in alcun modo le decisioni che prenderemo noi».

Dopo aver escluso definitivamente ogni ipotesi di risolvere la questione all’interno della regione Puglia, la discussione si sposta a Roma. I segretari regionali dei partiti coinvolti sono pronti a coinvolgere i rispettivi vertici nazionali per convocare il tavolo del centrosinistra e chiudere definitivamente la questione.

Il tempo a disposizione è limitato: alle elezioni mancano esattamente tre mesi.