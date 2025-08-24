Una frase pronunciata dai due protagonisti della resistenza interna al Partito Democratico in Campania, Sandro Ruotolo e Marco Sarracino, esprime pienamente un difetto radicato in una certa sinistra, forte soprattutto nelle sconfitte. In un’intervista a Simona Brandolini per il Corriere del Mezzogiorno, a sostegno della loro minaccia di presentare una candidatura alternativa al prossimo congresso regionale del partito contro Piero De Luca — nome scelto dal padre con il sostegno di Elly Schlein — hanno affermato: «L’ossessione della vittoria non può far tornare centrale De Luca in questa partita. Era fuori, ora è di nuovo in campo».

Quello che sfugge a Ruotolo e Sarracino è che proprio «l’ossessione della vittoria» rappresenta il cuore della politica, il suo elemento fondamentale e la prima preoccupazione di ogni competizione elettorale. Fare politica significa infatti conquistare il governo, per indirizzare la gestione della cosa pubblica secondo le proprie idee. Significa guidare il Paese e realizzare un programma, portare al successo i propri ideali. La politica è, insomma, la lotta per il potere. Cercare di vincere per tutti i mezzi leciti non è quindi motivo di vergogna o condanna.

Al contrario, questa corrente della sinistra, che ama definirsi paladina dell’integrità morale (alla maniera di Robespierre), preferisce invece ribadire la propria diversità, anche a costo di perdere. La logica è: «Se non posso vincere a modo mio, pazienza. Rimarrò tranquillamente all’opposizione; anzi, meglio così, perché eviterò di sporcarmi le mani con le responsabilità del governo e i compromessi necessari».

Il paradosso è che nemmeno la segretaria del Pd, che incarna gli ideali della discontinuità rispetto al passato e dell’avvicendamento nella leadership, intende rinunciare alla vittoria nelle elezioni regionali in Campania. Queste elezioni rappresentano per lei un appuntamento cruciale, fondamentale per cantare vittoria nel prossimo turno elettorale autunnale. Solo così potrà convocare un congresso straordinario del partito, che le garantisca pieni poteri nella definizione delle liste per le elezioni politiche future.

Stiamo per osservare una situazione politica insolita all’interno del Partito Democratico: due membri della segreteria nazionale minacciano di candidarsi alla segreteria regionale in Campania opponendosi al candidato sostenuto dalla segretaria nazionale stessa. Un intreccio politico che sembra possibile soltanto in quel contesto.

Parallelamente, l’ossessione per la vittoria spinge la segreteria nazionale del PD, di cui i due dirigenti campani fanno parte, a tentare di escludere Emiliano dalle liste elettorali per le prossime regionali in Puglia. Con notevole chiarezza, Antonio Decaro, candidato designato alla carica di governatore, ha affermato che intende ricoprire quel ruolo solo se avrà completa autonomia, senza condizionamenti da parte dei leader del passato. L’obiettivo è evitare di condividere il prossimo consiglio regionale con due ex governatori, Michele Emiliano e Nichi Vendola, entrambi a capo di consolidati network di potere.

Nonostante Emiliano e Vendola siano considerati esponenti della sinistra più radicale e ideale anche dalla segretaria Elly Schlein, il PD centrale sembra aver scelto di appoggiare le ragioni di Decaro, che è un riformista e non parte della corrente di Schlein. La motivazione principale è che Decaro gode di una posizione elettorale molto favorevole e potrebbe vincere con facilità.

Nel frattempo, resta in attesa un altro importante dirigente vicino a Schlein, Francesco Boccia, che in caso di rottura sarebbe disponibile a negoziare un compromesso con Emiliano per prenderne il posto come governatore.

Francamente, si tratta di dinamiche così complesse e discutibili che possono svolgersi apertamente solo grazie alla marginalità politica ed elettorale del centrodestra, incapace da oltre un decennio di costruire una leadership alternativa in Campania e Puglia. Questa combinazione tra l’arroganza delle attuali leadership e la debolezza dell’opposizione ha di fatto bloccato il processo democratico in due regioni fondamentali del Sud, cristallizzando modelli politici basati su meccanismi di cooptazione e clientelismo: autentici sistemi di potere, ma mossi da una forte «ossessione per la vittoria».