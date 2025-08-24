Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in foto, ha sollevato l’attenzione sull’importanza di bilanciare il rapporto di cambio tra l’euro e il dollaro per tutelare l’economia europea. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un’intervista al Sole 24 Ore, subito dopo l’ufficializzazione dell’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea in merito ai dazi.

Il nuovo panorama dei dazi

Secondo Orsini, l’accordo fissa una tassazione del 15% anche per settori cruciali come quello farmaceutico e automobilistico. Un punto chiave è che questo aumento include il 4,8% di dazi già in vigore. Di conseguenza, l’incremento netto è del 10,2%, una percentuale che rimane al di sotto dell’aumento medio dei dazi americani a livello globale, stimato tra il 12% e il 13%.

La sfida del cambio euro-dollaro

Tuttavia, il presidente di Confindustria ha sottolineato che la questione non riguarda solo i dazi. Ha infatti posto l’accento sulla necessità di un riequilibrio del cambio euro-dollaro, una dinamica che, a suo avviso, rappresenta un elemento di grande preoccupazione. “Oggi c’è un incremento dell’11,5% ma potrebbe arrivare al 20 o 24%. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, che va monitorato”, ha dichiarato Orsini.

L’appello all’Europa

Di fronte a queste sfide economiche, Orsini ha esortato l’Europa a non restare inerte. “Come imprenditori dobbiamo proteggerci, ma è il momento che l’Europa metta in campo misure come gli eurobond per realizzare gli obiettivi che ha in mente. L’Europa deve darsi una sveglia”, ha concluso, ribadendo la necessità di un’azione coordinata e decisa a livello continentale per sostenere le imprese e l’intera economia.