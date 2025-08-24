«Va bene, facciamo questa intervista. Ma niente polemiche politiche: l’estate è il mio momento di rigenerazione, mi allontano da tutto e mi dedico solo alle persone care con cui ho condiviso la vita». Così si presenta Alessandra Mussolini, una carriera politica che conta tre volte come deputata, senatrice ed eurodeputata. Ha militato nel Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale, Popolo della Libertà, Forza Italia e, recentemente, ha fatto un ritorno a sorpresa con la Lega. Un percorso sempre decisamente a destra, ma quando arriva l’estate, c’è solo un posto che le è caro.

Cominciamo da qui. «Il mio luogo del cuore è proprio dove mi trovo ora: Marina di San Nicola, vicino a Ladispoli. Non ne ho altri. Mio padre Romano portò mia madre Maria a visitare questo litorale che stava appena iniziando a svilupparsi. Era il 1972 ed io ero ancora una bambina. Sul mare si staglia il Castello Odescalchi, da cui mia madre rimase subito affascinata».

Avete acquistato subito una casa in zona? «Mia madre scelse una delle prime villette, piccole e circondate dal verde. Da allora, appena ho un attimo, scappo qui perché a Roma abbiamo tutto, ma ci manca il mare. Le racconto solo che quando nacque mia figlia Caterina, il 15 luglio di trent’anni fa, dopo appena tre giorni la portai subito qui. È un posto tranquillo, senza confusione, dove possiamo rilassarci in famiglia».

Si dice che dopo l’esperienza a Ballando con le stelle tu abbia conquistato anche la scena culinaria, è vero? «Esatto. Tutti i miei amici storici vengono qui da me in giardino. Ogni anno ci ritroviamo e riviviamo le stesse storie, come un rituale. Solo ricordi piacevoli, niente discussioni. Proprio ieri ho avuto una lunga fila per la mia famosa pizza fritta, con gorgonzola e fichi neri. È un’accoppiata vincente e, soprattutto, porta con sé una storia».

Ce la racconti? «A Marina di San Nicola c’è un fico nero che proviene da Villa Carpena. Quando io e mia sorella eravamo piccole, la nonna Rachele regalò un ramo di quella pianta a mia madre, che lo piantò qui al mare. Ora quel fico è diventato imponente e produce frutti straordinari».

Quali sono i ricordi delle vacanze a Villa Carpena? «Ho viaggiato molto, ma i ricordi estivi rimangono sempre legati a quei momenti e a quei luoghi…»

«Stati qui, a San Nicola. Ma anche a Riccione, con lunghe passeggiate in motorino». Villa Carpena, vicino a Predappio, fu la residenza di suo nonno Benito Mussolini, della moglie Rachele Guidi e dei cinque figli. Tuttavia, Alessandra si definisce «in fase zen» e preferisce evitare le consuete polemiche.

Sui social ha condiviso uno scatto al mare con la nonna Romilda, insegnante di pianoforte e madre di sua zia Sophia Loren. «Anche lei trascorreva le sue estati qui, a Marina di San Nicola. Ricordo un episodio: un’estate arrivò un giornalista inglese di grande rilievo per un’intervista a me e a mia madre. Ad un certo punto questo signore iniziò a intonare un brano lirico… Era l’ora del riposo, e nonna Romilda non gradì, aprì la grande persiana e gli gridò: “Ma vaf…”. Fu un momento di silenzio imbarazzante, ma oggi rido all’idea».

Che ricordo ha delle vacanze con la zia Sophia? «Al mare? In vacanza? Forse non c’è mai andata davvero. Zia ha sempre lavorato».

Ora ha scelto la Lega, anche se non ricopre cariche elettive. D’estate lascia la politica? «La politica fa sempre parte di me, non mi abbandona mai. Tuttavia, i periodi più impegnativi sono proprio le manifestazioni estive: la gente ha caldo e desidera rilassarsi… Quindi, per me, la cosa più piacevole è proprio liberarmi da tutti gli impegni politici durante l’estate».

Lei è una convinta sostenitrice dei diritti LGBT e in passato ha appoggiato anche il ddl Zan. Il generale Vannacci potrebbe non essere d’accordo? «Parliamo d’estate».

È vero che durante l’estate ha sanato i dissapori con Berlusconi? «Non c’è mai stata una vera e propria riconciliazione, perché quello scontro non fu come è stato dipinto. Lui era diverso da tutti: il miglior politico che abbia mai conosciuto. Anche quando ci si scontrava duramente, alla fine restava sempre qualcosa che ti legava a lui. Silvio mi manca moltissimo».

Se dovesse scegliere un politico con cui trascorrere una vacanza, chi sarebbe? «Ma cosa dici? Mai. È una vacanza: con le persone di lavoro no. Sarebbe una forma di masochismo».

Un’ultima domanda sulla politica… «La ringrazio, ma sono davvero di fretta».

Non era tutto relax? «Devo andare a fare la spesa. E inoltre devo occuparmi dei miei cani: Betzy, una chihuahua; poi ci sono Franco, un bulldog francese nero, e Arturo, stesso pedigree ma di colore beige».