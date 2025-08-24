In un’epoca di crescente digitalizzazione ed evoluzione tecnologica, l’industria dei gas industriali è più strategica che mai. Air Liquide, gigante francese del settore, consolida la sua leadership con un’acquisizione che la proietta al centro del mercato asiatico.

Il gruppo francese Air Liquide ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione di Dig Airgas, un importante attore nel settore dei gas industriali in Corea del Sud. L’operazione, del valore di 2,85 miliardi di euro, è stata siglata con il fondo australiano Macquarie e mira a rafforzare la presenza di Air Liquide in un’area geografica chiave.

Una mossa strategica in un mercato in crescita

Secondo l’amministratore delegato François Jackow, nella foto, l’acquisizione “posiziona Air Liquide in un mercato in rapida crescita” e si prevede che contribuirà all’aumento dell’utile netto a partire dall’anno successivo all’integrazione. La Corea del Sud rappresenta il quarto mercato mondiale per i gas industriali, un settore cruciale per le filiere ad alta tecnologia come quella dell’elettronica. L’operazione sottolinea la visione a lungo termine del gruppo francese e il suo impegno a espandersi in mercati strategici.

I dettagli dell’operazione e il profilo della società acquisita

Fondata nel 1979, Dig Airgas è un’azienda solida che impiega circa 550 persone e gestisce una rete infrastrutturale estesa, composta da 60 stabilimenti e 220 chilometri di condotte. Nel 2024, la società ha registrato un fatturato di 510 milioni di euro, dimostrando la sua rilevanza nel fornire gas industriali essenziali a una clientela diversificata. L’accordo, siglato il 22 agosto 2025, dovrebbe essere finalizzato nella prima metà del 2026, una volta ottenute le necessarie approvazioni.