L’equità sanitaria globale è una sfida che richiede soluzioni audaci. Due attori di primo piano nel mondo della ricerca e della produzione biofarmaceutica hanno stretto un’alleanza strategica per abbattere le barriere e portare i vaccini salvavita dove sono più necessari.

Access to Advanced Health Institute (AAHI), leader globale nella ricerca di soluzioni vaccinali, ha annunciato una nuova e fondamentale partnership con Quratis, azienda biotecnologica e organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO). Questa collaborazione strategica segna un passo cruciale per rafforzare la produzione globale di vaccini e accelerare l’accesso alle terapie salvavita in tutto il mondo.

Una piattaforma per lo sviluppo accelerato di vaccini

Nell’ambito dell’accordo, Quratis è stata selezionata come produttore preferito di AAHI per le forniture di vaccini in fase preclinica e clinica, con la capacità di espandersi fino alla produzione su scala commerciale per i mercati globali. Questa collaborazione è destinata ad accelerare lo sviluppo dei vaccini innovativi di AAHI, mirati a malattie mortali come la tubercolosi, e di quelli che si basano sui suoi adiuvanti per fornire protezione contro malaria e HIV. La partnership si basa su collaborazioni esistenti, come il co-sviluppo del candidato vaccino contro la tubercolosi ID93+GLA-SE (QTP101).

Capacità e visione condivisa

La partnership offre ad AAHI l’accesso alle competenze CDMO all’avanguardia di Quratis e a un bio-impianto certificato GMP (Good Manufacturing Practice) di livello mondiale. Questa capacità produttiva scalabile ed economica è fondamentale per le formulazioni innovative di AAHI, che includono vaccini a secco che non richiedono la catena del freddo e sistemi di somministrazione senza ago.

Keeley Foley, CEO di AAHI, ha definito la partnership un passo cruciale “per promuovere vaccini pratici e salvavita, che possono essere distribuiti su larga scala dove sono più necessari.” A sua volta, Soung Joon Kim, CEO di Quratis, ha dichiarato: “Questa partnership si allinea perfettamente con la nostra visione di rendere le persone felici e in salute attraverso innovazioni sanitarie senza confini”. Insieme, le due aziende puntano a rafforzare le catene di approvvigionamento internazionali dei vaccini e a promuovere l’autonomia sanitaria globale.