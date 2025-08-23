Il ministro ha poi sottolineato:

“Se uniamo le forze non solo come Stato ma anche come istituzioni e Terzo Settore, il nostro paese può ancora esprimere energie inesplorate per migliorare ulteriormente.”

Riflettendo sull’approccio del governo e del ministero in questi tre anni, Giorgetti ha dichiarato che la strategia è stata guidata da una visione chiara e pragmatica, paragonando la costruzione di una casa solida che non viene pensata per essere demolita dopo pochi anni ma per durare nel tempo.

Ha concluso dicendo:

“Non si costruisce una casa partendo dal tetto, ma dalle fondamenta, lavorando con serietà, responsabilità e umiltà, mattone dopo mattone. Questo è ciò che abbiamo fatto, forse in silenzio, ma i risultati stanno emergendo: fondamenta solide su cui edificare e arricchire la casa del futuro.”

Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha dichiarato durante un incontro della Lega a Pinzolo (Trento) che è necessario escludere la prima casa dal calcolo dell’Isee. Salvini ha evidenziato come molti bonus destinati alle famiglie di ceto medio non arrivino a causa del metodo attuale di calcolo dell’Isee, che penalizza chi possiede una casa di proprietà.

Ha spiegato che: avere un Isee elevato, causato dalla proprietà della prima casa, porta all’esclusione da agevolazioni come i bonus per l’asilo, l’affitto o le utenze domestiche. Secondo Salvini, ciò determina una situazione ingiusta in cui chi lavora e dichiara tutto perde benefici che vanno invece a chi ha un Isee più basso, definendo il sistema attuale “una follia”.

Intervento del Ministro Giorgetti al Meeting di Rimini

Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha preso la parola durante la seconda giornata del Meeting di Rimini, affrontando il tema dell’invecchiamento della popolazione e della sicurezza sociale. Ha sottolineato che gli sforzi del governo hanno portato a effetti positivi sullo spread e sul rating, beneficiando imprese, famiglie e istituzioni finanziarie, comprese le banche.

Giorgetti ha aggiunto:

“È fondamentale che questi miglioramenti si traducano in vantaggi concreti per le famiglie.”

Ha inoltre evidenziato l’importanza che i fondi di previdenza complementare, alimentati dai contributi dei lavoratori, investano maggiormente nel sistema Italia piuttosto che all’estero, scegliendo progetti infrastrutturali a lungo termine con rendimenti solidi e non speculativi.

Il ministro ha poi sottolineato:

“Se uniamo le forze non solo come Stato ma anche come istituzioni e Terzo Settore, il nostro paese può ancora esprimere energie inesplorate per migliorare ulteriormente.”

Riflettendo sull’approccio del governo e del ministero in questi tre anni, Giorgetti ha dichiarato che la strategia è stata guidata da una visione chiara e pragmatica, paragonando la costruzione di una casa solida che non viene pensata per essere demolita dopo pochi anni ma per durare nel tempo.

Ha concluso dicendo:

“Non si costruisce una casa partendo dal tetto, ma dalle fondamenta, lavorando con serietà, responsabilità e umiltà, mattone dopo mattone. Questo è ciò che abbiamo fatto, forse in silenzio, ma i risultati stanno emergendo: fondamenta solide su cui edificare e arricchire la casa del futuro.”