Il conto alla rovescia per le vacanze si trasforma spesso in un salasso inaspettato al momento del check-out. Contro questa pratica, un sindacato dei lavoratori alberghieri ha lanciato una nuova campagna, definendo le “tasse di soggiorno” come una vera e propria truffa per i consumatori.

Il sindacato UNITE HERE, da tempo critico nei confronti delle tariffe di soggiorno imposte nel settore dell’ospitalità, ha lanciato un nuovo sito web, CuratorCollectionCon.org, per far luce sulla prevalenza di queste spese in oltre 75 hotel e resort che fanno parte della Curator Hotel & Resort Collection, un marchio controllato dagli investitori immobiliari di Pebblebrook Hotel Trust.

Costi occulti e servizi indesiderati

L’analisi condotta da UNITE HERE rivela che gli ospiti della Curator Collection si vedono addebitare in media 40 dollari a notte in tariffe aggiuntive, con costi che in alcune proprietà possono raggiungere i 100 dollari o più. Il sindacato sostiene che tali tariffe sono obbligatorie e ingiuste, spesso legate a servizi che gli ospiti non desiderano (come sconti su souvenir o sessioni fotografiche) o che si aspettano siano già inclusi nel prezzo della camera (come il WiFi o l’accesso alla palestra). Il sito web definisce la pratica come “ingannevole e ingiusta”.

Uno strumento per la tutela del consumatore

Per aiutare i viaggiatori a combattere queste spese, il nuovo sito web mette a disposizione una serie di risorse. Tra queste, una guida sui diversi nomi che gli hotel usano per descrivere i costi aggiuntivi (“tassa di servizio” o “tassa di destinazione”) e un modello di lettera di rimborso che include riferimenti alle leggi statali che tutelano i consumatori. L’obiettivo è quello di fornire agli ospiti gli strumenti necessari per chiedere la cancellazione delle tariffe, ricordando loro che la direzione degli hotel ha la discrezionalità di annullare tali addebiti su richiesta o reclamo.