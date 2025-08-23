Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista rilasciata a Sussidiario.net, ha espresso la sua visione sia sul futuro economico dell’Italia sia sulle politiche europee in materia di Green Deal. Pur riconoscendo i progressi già fatti, il ministro ha sottolineato la necessità di un’accelerazione, auspicando un fronte comune con la Germania e la Francia.

La ricetta per crescita e competitività

Secondo Urso, il trend positivo dell’occupazione e dei salari registrato negli ultimi anni in Italia può essere ulteriormente migliorato attraverso un “patto sociale”. Questo accordo dovrebbe portare a un rinnovo immediato dei contratti collettivi nazionali, a un aumento dei salari e a una crescita della produttività, elementi che il ministro ritiene “condizioni fondamentali per la competitività del sistema Italia”. In questo scenario, il Governo si impegna a fare la sua parte con misure di sostegno e incentivi per le imprese e i lavoratori.

Accelerare la transizione verde con un fronte comune europeo

Per quanto riguarda il Green Deal, Urso ha affermato che, sebbene siano stati fatti “grandi passi in avanti” seguendo la strada indicata dall’Italia lo scorso anno, è essenziale agire con maggiore celerità. Il ministro ha citato come successi l’accoglimento delle richieste italiane nel settore auto, con la rimozione delle “mega multe miliardarie” che avrebbero favorito i concorrenti extra-europei, e l’anticipazione della revisione del regolamento sulle emissioni di CO2. Tuttavia, il processo di revisione è giudicato ancora “troppo lento”. Urso ha sottolineato la consonanza con la Germania come un’opportunità per allargare il fronte delle riforme e ha menzionato la condivisione di documenti settoriali e la creazione di un’alleanza con la Francia nel campo della siderurgia e della chimica, con l’obiettivo di accelerare la transizione.