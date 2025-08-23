Il capo del Comitato militare della Nato ha dichiarato che, dall’inizio di gennaio, i Paesi del Patto Atlantico hanno fornito all’Ucraina materiali per un valore complessivo di 33 miliardi di dollari.

Kiev – «Gli ucraini si confermano combattenti molto validi. Un esercito che deve rimanere al nostro fianco, rappresentando un modello per tutta l’Europa. In ogni occasione, la Nato ribadisce che il sostegno pieno all’Ucraina non è mai venuto meno e non muterà fino a quando non si otterrà una pace giusta e duratura», ha affermato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo del Comitato militare della Nato e uno dei maggiori collaboratori del Segretario generale dell’alleanza, nel giorno della visita a Kiev del premier olandese Mark Rutte.

Il 20 agosto lei ha presieduto una conferenza con 32 leader militari sia della Nato che della Coalizione dei Volenterosi. Poco tempo prima si erano tenuti due summit di rilievo: in Alaska tra Vladimir Putin e Donald Trump, e a Washington tra Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i rappresentanti europei. In quel periodo si respirava una certa speranza di avviare un processo di pace con la Russia. Nel frattempo, voi stavate valutando le garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Da allora però Mosca ha spento queste speranze. Qual è la vostra linea d’azione?

«Abbiamo intenzione di continuare e persino aumentare gli aiuti militari. Oggi è evidente che gli ucraini sono determinati a dialogare, mentre i russi mostrano riluttanza e cercano di guadagnare tempo con tattiche dilatorie. Auspico un inasprimento delle sanzioni mirate, con l’obiettivo di alimentare la pressione interna contro Putin. La nostra speranza è di consentire all’Ucraina di negoziare da una posizione di forza».

Quali sono stati i risultati della vostra riunione?

«Abbiamo fatto il punto per definire un’azione coordinata da parte dell’alleanza. Il nostro obiettivo è agevolare una rapida conclusione del conflitto».

Può quantificare cosa la Nato ha fornito finora all’Ucraina?

«Circa quaranta giorni fa, insieme al presidente Trump e ai suoi consiglieri, abbiamo istituito il PURL – Prioritized Ukrainian Requirement List – una lista che raccoglie in modo prioritario le necessità militari degli ucraini direttamente sul campo. Questa lista rappresenta uno strumento strategico per indirizzare gli aiuti in modo efficace e rispondere alle esigenze reali delle forze ucraine».

L’attività del Comitato militare della Nato si conferma cruciale per coordinare e gestire il supporto militare all’Ucraina, in un contesto geopolitico complesso, dove il sostegno internazionale e la solidarietà transatlantica rappresentano fattori decisivi per la stabilità europea e globale.

La validazione finale è affidata al generale Alexus Grynkewich, comandante delle forze statunitensi in Europa. Successivamente, viene controllata la capacità degli Stati Uniti di trasferire rapidamente tali equipaggiamenti militari. In pratica, gli alleati tra i 52 Paesi favorevoli all’Ucraina, che non sono solo europei o membri della Nato, finanziano le armi americane destinate a Kiev con grande tempestività. Ad oggi, la formula Purl ha garantito la spedizione di armamenti per un valore complessivo pari a un miliardo e mezzo di dollari.

Chi ha già effettuato i pagamenti?

Si tratta di tre tranche da circa 500 milioni di dollari ciascuna. La prima è stata coperta dai Paesi Bassi all’inizio di agosto, seguita subito dopo da Danimarca, Finlandia e Svezia per la seconda. Infine, il terzo pagamento è stato assicurato dalla Germania a metà mese.

Quali sono le tipologie di armamenti inviati?

Si tratta di sistemi di difesa aerea contro missili e droni, oltre a munizioni di vari calibri. Queste sono da sempre le priorità espresse dall’Ucraina. Gli Stati Uniti stanno lavorando a pieno regime per rafforzare gli arsenali e renderli prontamente disponibili. Il materiale bellico viene distribuito attraverso i canali della Nato, con sede in Germania, che da tempo si occupa anche del coordinamento degli armamenti forniti bilateralmente da singoli Stati. Di conseguenza, anche nel contesto della modalità Purl, la Nato gioca un ruolo cruciale nel convalidare le richieste ucraine e garantire la consegna delle armi.

Italia, Francia, Gran Bretagna e altri Paesi significativi collaborano nel quadro di Purl?

Al momento non sono state riportate informazioni dettagliate, ma è possibile che si stiano coordinando in vista di future azioni. Ulteriori chiarimenti saranno disponibili successivamente.

Qual è il contributo complessivo della Nato all’Ucraina?

I Paesi membri della Nato hanno fornito il 99% degli aiuti militari globali. Nel 2024 i loro contributi hanno raggiunto un valore di 50 miliardi di dollari. Dal primo gennaio 2025, si è già arrivati a 33 miliardi e le previsioni indicano che entro la fine dell’anno si manterrà una cifra equivalente, con prospettive decisamente positive.

Parallelamente, a Washington, i vertici militari americani incontrano i responsabili della coalizione dei Volenterosi: qual è la loro missione?

Si tratta di un gruppo di forze, guidate da Londra e Parigi, che ha l’obiettivo di accompagnare la normalizzazione dell’Ucraina nel quadro di un processo di pace. Le aree di interesse comprendono l’economia, la sicurezza del territorio, del cielo e molti altri aspetti. Tra i compiti principali rientra l’organizzazione di un sistema di deterrenza volto a dissuadere la Russia da ulteriori azioni aggressive.

Gli ucraini affermano che tra le garanzie di sicurezza debba essere incluso il dispiegamento di contingenti alleati sul loro territorio, mentre la Russia si oppone decisamente. La situazione appare quindi estremamente complessa, non trova?

Questi temi rientrano nel quadro della politica internazionale e fanno parte delle trattative diplomatiche con Mosca. Tuttavia, all’interno della Nato non sono mai stati oggetto di discussione, nemmeno in via preliminare.

Non avete mai affrontato la questione dei contingenti terrestri? Quali nazionalità, quanti soldati, dove e con quali regole d’ingaggio?

Assolutamente no, è una tematica prematura. Sappiamo che singoli Stati hanno accennato a questa possibilità, forse in sede bilaterale, ma il discorso resta in uno stadio embrionale. Le garanzie di sicurezza devono essere decise dai livelli politici e definire i contorni della questione. Per esempio: chi monitorerà eventuali violazioni degli accordi tra russi e ucraini? Chi stabilirà le regole d’ingaggio? Quale porzione di territorio andrà presidiata? Gli eventuali contingenti dovranno limitarsi a attività di controllo o intervenire anche in difesa, e in quest’ultimo caso con quali tipi di armamenti? Nulla di tutto ciò è stato definito. Nel mio ambito non è noto nemmeno se vi sia una reale disponibilità di truppe, e non si esclude che possa essere presa in considerazione anche la partecipazione di soldati provenienti da Paesi non appartenenti alla Nato. Tutto rimane incerto, con un unico punto fermo: la Nato si impegna prioritariamente a tutelare i cittadini degli Stati membri.

Il ministro degli Esteri russo Lavrov sostiene che anche Mosca debba far parte delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Kiev respinge questa ipotesi, ricordando le violazioni russe delle intese del 1994. Qual è il suo punto di vista?

Lavrov ha pronunciato queste parole nell’ambito della dialettica politica. Comprendo tuttavia le posizioni degli ucraini. Siamo ancora molto lontani da un qualsiasi accordo concreto. È necessario proseguire con le trattative e sarebbe auspicabile un cessate il fuoco a breve, per poter negoziare efficacemente.