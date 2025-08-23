Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha sottolineato l’importanza di destinare i fondi della previdenza complementare, finanziati dai contributi dei lavoratori, verso investimenti nel sistema Italia piuttosto che all’estero. Ha evidenziato come gli investimenti infrastrutturali a lungo termine offrano rendimenti solidi e non speculativi.

Intervenendo al Meeting di Rimini durante un panel intitolato “Invecchiamento della popolazione e sicurezza sociale”, Giorgetti ha aggiunto che la collaborazione tra Stato, istituzioni e Terzo settore può sbloccare energie ancora inesplorate nel Paese, contribuendo al suo progresso.

Giancarlo Giorgetti ha poi spiegato l’approccio adottato dal governo e dal suo ministero negli ultimi tre anni, che parte da una visione chiara e responsabile per il futuro dell’Italia.

Il ministro ha detto:

“L’approccio che abbiamo seguito nasce dalla consapevolezza del fine ultimo: costruire una casa solida, che non venga abbattuta dopo vent’anni, ma destinata a durare. Come insegna la tradizione, non si può iniziare a costruire dal tetto, ma bisogna partire dalle fondamenta, lavorando con serietà, responsabilità e umiltà, posando un mattone alla volta.”

Giorgetti ha concluso sottolineando i risultati ottenuti grazie a questo lavoro silenzioso:

“Credo che i risultati comincino a manifestarsi: stiamo gettando fondamenta solide su cui costruire e arricchire la casa per il futuro.”