Franco Ianeselli, sindaco di Trento, ha sempre chiarito la sua posizione riguardo alla costruzione della funivia che collegherà la città al monte Bondone. Già a metà agosto, al termine dei suoi primi cento giorni di mandato, aveva affermato che l’impianto non sarà solo rivolto ai turisti ma anche agli sciatori, sottolineandone così la doppia funzione.

In risposta alle perplessità sollevate da associazioni e partiti durante la fase di verifica dell’assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del primo tratto della funivia — quello compreso tra Trento e Sardagna — il sindaco ha ribadito con fermezza la linea politica della città: la realizzazione dell’opera è una decisione consolidata, non più soggetta a discussione.

Ianeselli evidenzia come la costruzione della funivia sia stata uno dei temi centrali durante la campagna elettorale, con posizioni differenti, e talvolta contrapposte, tra i vari candidati alla guida dell’amministrazione comunale di via Belenzani. L’esito delle votazioni ha confermato anche il consenso della comunità su questo progetto, un collegamento di cui a Trento si parla ormai da oltre un secolo.

L’opera non è più oggetto di dibattito

Il primo cittadino chiarisce con decisione: «La realizzazione dell’impianto non è più in discussione». L’attenzione ora si concentra sulle modalità di esecuzione e sui dettagli tecnici. Tra i vari stakeholder, in particolare gli ambientalisti, è stata proposta una maggiore partecipazione popolare, soprattutto considerando l’importanza strategica dell’intervento.

Ianeselli replica alle richieste evidenziando che «su quest’opera ognuno può avere una propria opinione, ma il dibattito non si è concluso con le elezioni. La discussione deve proseguire, e tutte le istanze verranno considerate nel momento opportuno».

In questo momento, precisa il sindaco, la procedura di verifica dell’assoggettabilità alla VIA è ancora in corso, motivo per cui le osservazioni devono essere focalizzate esclusivamente sull’impatto ambientale dell’opera. Sugli altri aspetti, come quelli socio-economici o legati al turismo, saranno affrontati in fasi successive.

Ianeselli ha inoltre commentato le preoccupazioni espresse da alcune associazioni, come Onda, in merito al rischio di overtourism, definendo tale problematica «una riflessione valida ma estranea alla Valutazione di Impatto Ambientale».

La discussione riguardante l’impatto paesaggistico legato alla stazione di arrivo rimane centrale nel confronto in corso. Le associazioni hanno sottolineato l’importanza di una valutazione ambientale complessiva, che non si limiti alla tratta tra Trento e Sardagna, ma che consideri l’intero percorso fino a Vason. Da parte sua, Franco Ianeselli ha espresso l’esigenza di un approccio unitario: «È fondamentale — conclude — che la progettazione dell’intervento sia integrata e complessiva.»

La Provincia ha replicato sottolineando il massimo impegno a garantire attenzione sia agli aspetti ambientali sia al rispetto delle prescrizioni tecniche. Con una nota ufficiale, l’ente ha spiegato la scelta dello «screening differito» tra le due tratte coinvolte nel progetto.

Secondo quanto indicato da Piazza Dante, la raccolta di pareri nell’ambito della procedura di verifica è funzionale al percorso di screening ambientale, necessario per completare l’iter autorizzativo. Pertanto, i passaggi adottati per la verifica dell’assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sono conformi alla normativa vigente, tenendo conto della tipologia dell’impianto, della sua capacità e delle caratteristiche tecniche.

L’amministrazione ha voluto inoltre precisare che la configurazione finale prevede due impianti distinti: il primo, che interessa il tratto da Trento a Sardagna, è situato interamente in un contesto urbano; il secondo, che copre la tratta da Sardagna a Vason, è progettato con frequenze di percorrenza diverse.

La Provincia osserva che questa divisione giustifica la separazione delle procedure di valutazione ambientale, pur confermando che entrambi i tratti saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA.

Per la prima tratta lo screening è attualmente in corso, mentre per la seconda è previsto un rinvio di circa sei mesi. Tale differimento deriva da un accordo con Appa, che ha richiesto l’avvio di una campagna preventiva di sondaggi e rilevamenti di carattere geologico, necessari soprattutto per il secondo tratto.

Un ulteriore elemento che distingue i due iter è un’intesa con il ministero riguardante il contributo per la prima tratta. Piazza Dante ricorda che il ministero ha fissato delle scadenze precise per il completamento del progetto e per la successiva fase di realizzazione dell’impianto, scadenze che rischierebbero di non essere rispettate se si procedesse con un’unica soluzione progettuale per entrambe le tratte.

Infine, per quanto riguarda i tempi di realizzazione dell’opera, è prevista la pubblicazione della gara per il progetto di fattibilità tecnico-economica entro la fine dell’anno.