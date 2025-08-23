Antonio Decaro ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra, lanciando però un chiaro monito: sarà lui a guidare, solo a patto che nelle liste non compaiano Michele Emiliano e Nichi Vendola. Attraverso i social, l’eurodeputato ha scelto di esplicitare con chiarezza le sue condizioni, sottolineando la necessità di essere libero di governare senza vincoli.

Decaro ha spiegato che per accettare la candidatura deve poter “guidare la Regione davvero, con piena libertà, guardando avanti e non indietro, con il coraggio e la responsabilità di scrivere una pagina nuova”. Nel suo messaggio ha espresso grande stima e affetto personale verso Emiliano e Vendola, riconoscendo l’importanza della storia comune che li lega, ma ha ribadito la volontà di essere un presidente autonomo, libero dalle scelte di chi lo ha preceduto. “La Puglia non ha bisogno di un presidente a metà” ha concluso.

Ha inoltre precisato che è consapevole che nessuno è imprescindibile, neanche lui, e che, qualora non ci fossero le condizioni per tornare a governare la regione, continuerà il suo lavoro a Bruxelles a sostegno del candidato progressista pugliese.

L’annuncio di Decaro ha provocato una vera e propria scossa all’interno del Partito Democratico pugliese, facendo esplodere tensioni che si trascinano da mesi. La situazione si era temporaneamente distesa dopo che, lo scorso martedì, la segretaria nazionale del PD Elly Schlein aveva inviato a Bari il suo vice Igor Taruffi per ricucire i rapporti e rilanciare il dialogo tra le anime del partito.

Decaro, ottimista, era arrivato a dichiarare che “troveremo le condizioni per andare avanti insieme e uniti”, ipotizzando anche un incontro pubblico con Emiliano per comunicare un’immagine di coesione. Tuttavia, questo clima di riavvicinamento è durato meno di 48 ore.

Il punto di rottura è stato raggiunto dalle reiterate affermazioni di Emiliano secondo cui la candidatura rappresenterebbe “un diritto costituzionale”, mentre Vendola ha mantenuto una posizione altrettanto determinata nel voler partecipare alla competizione. Questi sviluppi hanno complicato ulteriormente la ricerca di una mediazione.

Un quadro politico complesso

Il dibattito interno al centrosinistra pugliese riflette tensioni più profonde tra le varie componenti del partito e le diverse anime politiche che si contendono la leadership regionale. Decaro, attuale sindaco di Bari ed esponente di spicco del PD, subisce la concorrenza di due figure carismatiche e radicate come Emiliano ed Vendola, entrambi con esperienze precedenti alla guida della regione.

La presidenza della Regione Puglia diventa quindi terreno di scontro tra una nuova generazione politica che tenta di rilanciare il progetto progressista senza condizionamenti del passato, e la lunga eredità di chi ha segnato gli ultimi anni della politica locale.

La sfida ora è riuscire a trovare un equilibrio che consenta al centrosinistra di presentarsi unito alle prossime elezioni regionali, riuscendo a interpretare le esigenze di una comunità in cerca di rinnovamento e di risposte concrete ai problemi sociali ed economici.

Le implicazioni per il centrosinistra e la campagna elettorale

Lo scontro interno potrebbe influire significativamente sull’esito della competizione elettorale. La divisione tra le correnti del PD rischia di indebolire la coalizione progressista, aprendo spazi a contendenti esterni o diversi schieramenti politici, con impatti sulla governabilità futura della regione.

Decaro sottolinea come la sua candidatura sia legata non solo alla personale volontà di guidare, ma anche a una visione di cambiamento e autonomia decisionale, elementi che, a suo avviso, sono fondamentali per dare nuova linfa al governo della Puglia.

Parallelamente, la dirigenza nazionale del PD è chiamata a intervenire per mediare e trovare una soluzione condivisa che possa evitare lo sfilacciamento del centro-sinistra e garantire la forza necessaria per affrontare la sfida elettorale con un fronte coeso.

Antonio Decaro, intervistato dal Corriere della Sera, ha ribadito con fermezza che i diktat non possono valere all’interno di altri territori. Questo segna la fine di ogni armistizio: la responsabilità ora torna inevitabilmente nelle mani di Elly Schlein.

Taruffi è intervenuto dichiarando:

“La disponibilità mostrata da Decaro è esattamente ciò che auspicavamo. Stiamo lavorando per costruire una coalizione quanto più inclusiva e plurale possibile, con l’obiettivo di vincere. In quest’ottica, rivolgiamo un appello a tutti, a partire da chi ha ricoperto ruoli di maggiore responsabilità, affinché mettano in campo generosità.”

L’ultima parola spetta inevitabilmente al Partito Democratico, che avrà il compito di arbitrare la vicenda e dare il fischio finale. Diversi dirigenti del partito ritengono che la battaglia per la segreteria nazionale possa riaprirsi già nel prossimo anno e la posizione di un Decaro non impegnato in un ruolo regionale potrebbe rappresentare una minaccia per l’attuale segretaria.

In Puglia, intanto, le conversazioni su WhatsApp sono diventate concitate: nei gruppi del PD si dibatte animatamente in favore di una o dell’altra fazione. Sui social network la situazione non è diversa: il numero di “like” e commenti ai post di Antonio Decaro cresce rapidamente, dando l’impressione che l’opinione pubblica sostenga prevalentemente la sua posizione, effetto presumibilmente voluto. Tuttavia, all’interno del partito la situazione è ben diversa.

L’area definita “emilianista” sembra smarrita. «Non comprendiamo il motivo di questo strappo, né perché sia avvenuto proprio ora», affermano senza aggiungere altro. Più esplicito è il deputato dem Ubaldo Pagano, che ha definito la posizione di Decaro un errore, spiegando:

“Il PD si sta dilaniando inutilmente in questa tensione che nessuno di noi avrebbe desiderato. La soluzione migliore sarebbe convocare il partito e decidere insieme la linea da seguire, anche in merito ai candidati nelle liste, evitando che un singolo decida per tutti.”

Un importante esponente del partito ha confidato:

“Se sono preoccupato? Sì, e siamo tutti molto preoccupati. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, la frattura sembra insanabile.”

Dal Salento, il consigliere regionale Sergio Blasi ha espresso il suo sostegno a Decaro, mentre il segretario provinciale del PD, Luciano Marrocco, è stato ancora più diretto dichiarando: «Ritengo che Emiliano non debba candidarsi».

La posizione assunta da Decaro ha colto di sorpresa anche Nichi Vendola. Nel corso della giornata, Sinistra Italiana si è riunita in conclave. Al termine, il segretario regionale Mino Di Lernia ha ribadito con cautela la posizione già espressa:

“È legittimo guardare al futuro senza rimpiangere il passato. In questo momento, Vendola è il presidente di Sinistra Italiana e non rappresenta alcuna continuità. Sarebbe utile distinguere le problematiche e affrontarle insieme alle altre forze politiche, auspicando che questo confronto possa avvenire nei prossimi giorni.”

Nel frattempo, Fratelli d’Italia ha colto l’occasione per puntare il dito contro gli avversari politici. Il senatore Filippo Melchiorre ha affermato:

“Le parole di Decaro sembrano più quelle di un esponente di centrodestra: parla di non voler essere ostaggio delle decisioni di chi lo ha preceduto. La realtà è che lui stesso era pienamente coinvolto in quei meccanismi e nelle scelte strategiche condivise di quel sistema. Il suo post appare più come una trovata comunicativa orchestrata dalla sua agenzia.”