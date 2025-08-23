L’edilizia del futuro non si fa solo con mattoni e cemento, ma con innovazione, tecnologia e sostenibilità. EdiliziAcrobatica, pioniere in Italia, si prepara a mettere in mostra il suo approccio rivoluzionario in una delle fiere più importanti del settore.

EdiliziAcrobatica S.p.A. (nella foto, il CEO Anna Marras) ha annunciato la sua partecipazione al B-CAD, la fiera italiana dedicata all’innovazione nei settori dell’edilizia, architettura, design e impiantistica. L’evento si terrà dal 19 al 21 settembre presso il Convention Centre “La Nuvola” di Roma e vedrà l’azienda protagonista in un contesto di respiro internazionale.

Innovazione e networking al centro dell’evento

Il B-CAD si presenta come un hub innovativo che connette aziende, studi tecnici e professionisti del settore. Con oltre 400 espositori e più di 120 conferenze internazionali, la fiera rappresenta un’occasione strategica per esplorare le future tendenze, tecnologie e visioni del mondo delle costruzioni. Per EdiliziAcrobatica sarà un’opportunità unica per entrare in contatto diretto con buyer, agenti e decision-maker del settore, rafforzando la sua presenza sul mercato.

Un impegno per sicurezza, sostenibilità e digitalizzazione

I temi centrali della fiera riflettono perfettamente i valori dell’azienda. L’innovazione, la sicurezza, l’ecosostenibilità, la bioedilizia e la riqualificazione energetica e sismica sono tutti aspetti su cui EdiliziAcrobatica ha costruito la sua leadership, specializzandosi in interventi su fune che eliminano la necessità di ponteggi. L’azienda sarà presente al Padiglione 0, Stand D7, per mostrare le sue soluzioni innovative e il suo impegno verso un’edilizia più efficiente, sicura e rispettosa dell’ambiente.