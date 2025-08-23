Mario Draghi ha condiviso una riflessione sul futuro dell’Europa durante il Meeting di Comunione e Liberazione, iniziando con un ricordo personale che sorprende ma non è nuovo: non provenendo da un contesto culturale marcatamente europeo, in passato aveva persino messo in discussione l’utilità dell’euro, sostenendo nella sua tesi di laurea che fosse una “gran sciocchezza”.

Accolto da una calorosa ovazione e sollecitato a rientrare nel dibattito politico attivo, l’ex presidente del Consiglio ha fatto leva sulla propria esperienza, ricordando il celebre “whatever it takes” con cui contribuì a salvare la moneta unica. Da questa premessa, ha sottolineato l’importanza di un “europeismo pragmatico”, basato su obiettivi e sinergie condivise, come unica via percorribile per rilanciare un ideale comunitario che, seppur messo in crisi dai tempi, resta l’orizzonte indispensabile per quella parte di Occidente.

L’analisi di Draghi sull’attuale scenario europeo è netta e priva di ambiguità: per anni l’Unione Europea ha riposto la propria fiducia nella forza economica di 450 milioni di consumatori, pensando che ciò si traducesse automaticamente in un potere geopolitico nelle relazioni internazionali. Tuttavia, secondo lui, il 2024 sarà ricordato come l’anno in cui questa convinzione si è definitivamente dissolta.

Mario Draghi individua nell’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti il punto di svolta decisivo. Da quel momento, tutto è cambiato radicalmente.

Draghi ha detto:

“Trump ci ha dato una sveglia brutale.”

I fatti confermano questa affermazione: l’Europa si è trovata a dover accettare i dazi imposti dal suo principale partner commerciale e storico alleato, gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, è stata sollecitata dallo stesso alleato a incrementare la spesa militare, una decisione che forse era inevitabile, ma che è stata suggerita in modi e forme che probabilmente non rispecchiano al meglio gli interessi europei.

Secondo Draghi, anche il ruolo dell’Europa nelle trattative volte a porre fine a conflitti internazionali si è rivelato marginale, a riprova di una posizione geopolitica indebolita rispetto al passato.

La necessità di un protagonismo europeo

Per Mario Draghi, il momento attuale rappresenta una sfida cruciale per l’Europa, chiamata a superare l’illusione che solo la dimensione economica possa conferirle influenza globale. È indispensabile sviluppare una strategia che valorizzi l’unità politica e militare, e che permetta agli Stati membri di agire congiuntamente in un mondo multipolare sempre più complesso.

Questa visione pragmatica richiama a un europeismo che vada oltre i retaggi ideologici, puntando a consolidare una comunità coesa che sappia affrontare le sfide della sicurezza, della tecnologia e della sostenibilità ambientale. Solo così l’Europa potrà tornare a essere un attore globale rilevante, capace di influire sulla scena internazionale con autorevolezza.

Un’eredità strategica da difendere

L’ex presidente del Consiglio ha voluto evidenziare l’importanza di preservare e valorizzare quanto costruito negli anni passati, soprattutto nel campo della moneta unica e della cooperazione economica. Il suo intervento vuole essere un invito a non disperdere quegli sforzi, ma al contrario a rilanciarli con consapevolezza e determinazione.

Un’Europa più forte e autonoma non potrà prescindere dalla volontà politica dei suoi membri di agire insieme e di farsi carico dei propri interessi nel contesto globale, ponendosi come un soggetto responsabile e lungimirante.

Nonostante l’Unione Europea abbia fornito il maggior sostegno finanziario all’Ucraina, finora il suo ruolo nei negoziati per la pace è stato piuttosto marginale. Oltre a ciò, l’Europa è rimasta semplice spettatrice mentre i siti nucleari iraniani venivano bombardati e le violenze a Gaza si intensificavano. Questi eventi hanno messo in evidenza come la sola dimensione economica non garantisca un reale potere geopolitico.

No alla disgregazione

È necessario accettare la realtà e abbandonare la zona di comfort che, sebbene abbia assicurato crescita e benessere per decenni, non è più sufficiente. Tuttavia, questo cambiamento non deve avvenire nella direzione auspicata da alcuni movimenti nazionalisti sia in Europa che in Italia. Distruggere l’integrazione europea per tornare a una sovranità nazionale piena aumenterebbe soltanto la nostra dipendenza dalle grandi potenze globali, sottolinea Mario Draghi, il quale ribadisce la necessità di trasformare anche l’organizzazione politica dell’Europa.

Con una precisazione importante: la passività e la rigidità conducono all’inazione, e quest’ultima è il peggior nemico per l’Europa. Per chiarire questo concetto, Draghi ricorda un episodio di Carlo Azeglio Ciampi, in cui, da governatore della Bankitalia, dovette rinunciare al controllo sulla lira per far nascere l’euro. Ciampi disse che era preferibile perdere parte della sovranità nazionale sulla moneta se questo fosse stato il prezzo da pagare per far parte di un progetto più grande. Ricorda inoltre il suo ruolo da presidente della Banca centrale europea, evidenziando come la stabilità dei prezzi fosse garantita proprio grazie a una moneta forte.

Il debito comune

Draghi indica una direzione chiara, invitando i leader europei a rafforzare ulteriormente la cooperazione per un’integrazione reale. Una delle chiavi da utilizzare, come già avvenuto durante l’emergenza Covid e con il programma Next Generation EU, è il ricorso a un debito comune per ottenere le risorse necessarie ad affrontare le sfide poste da Stati Uniti, Russia e Cina. Solo il debito comune può sostenere progetti europei di vasta portata, che sforzi nazionali frammentati non sarebbero in grado di realizzare.

Dopo questa analisi, Draghi si mostra più ottimista, basando la sua visione anche sulle esperienze recenti. Ricorda la rapidità con cui è stata portata a termine una grande campagna di vaccinazione e l’unità senza precedenti dimostrata nell’affrontare l’invasione russa. Tuttavia, puntualizza che queste risposte sono avvenute in situazioni di emergenza. La vera sfida ora è saper agire con la stessa determinazione anche in tempi ordinari. Il punto di partenza è semplice ma non scontato: è necessario collaborare più strettamente, imparare a trovare un accordo. L’Europa deve trasformarsi da semplice spettatore o comprimario a protagonista attivo sulla scena internazionale.

I segnali positivi

Un segnale incoraggiante, secondo Draghi, è stato recentemente la presenza congiunta dei leader europei alla Casa Bianca, che ha rappresentato agli occhi dei cittadini un simbolo di unità più efficace di molte riunioni tenute a Bruxelles. Per questo motivo, l’ex premier conclude il suo intervento al Meeting di Rimini con un appello rivolto ai governanti europei:

“Possiamo cambiare la traiettoria del nostro continente. Trasformate il vostro scetticismo in azione e fate sentire la vostra voce. L’Unione Europea è soprattutto uno strumento per realizzare gli obiettivi condivisi dai suoi cittadini. Rappresenta la nostra migliore occasione per un futuro di pace, sicurezza e indipendenza: è una democrazia e siamo noi, i cittadini europei, a decidere le sue priorità.”