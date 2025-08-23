L’europarlamentare Antonio Decaro, durante la presentazione del suo libro a Fasano, ha commentato la possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia, soffermandosi sulle ingombranti presenze di Michele Emiliano e Nichi Vendola nelle liste delle prossime elezioni regionali.

Antonio Decaro ha dichiarato:

“Non è mai successo che un presidente di Regione si candidi a consigliere regionale. Questo complica molto la gestione dell’attività politica, perché devi confrontarti continuamente con il predecessore, in questo caso non solo con il predecessore diretto, ma anche con quello antecedente, ogni volta che si deve prendere una decisione; per questo motivo non mi sentirei libero.”

L’eurodeputato ha così ribadito la sua richiesta affinché Michele Emiliano e Nichi Vendola, gli ultimi due governatori pugliesi, facciano un passo indietro nelle loro aspirazioni elettorali.

Antonio Decaro ha precisato:

“Non si tratta di una questione personale. Sono due persone a cui sono molto legato, politicamente ma anche personalmente e affettivamente. Ho un affetto talvolta eccessivo verso entrambi, perché con loro sono cresciuto: con uno, Emiliano, durante il mio percorso al Comune, e con l’altro, Vendola, nel periodo in Regione.”

Questa posizione riflette la complessità del panorama politico pugliese, caratterizzato da figure di spicco che hanno segnato la regione negli ultimi anni, e pone l’accento sulla necessità di nuovi spazi per le future leadership.