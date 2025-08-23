«A Milano si direbbe “taches al tram”: attaccati al tram. Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina».

Queste le parole del ministro Matteo Salvini in risposta a un giornalista che gli chiedeva un parere sulla proposta del presidente francese Emmanuel Macron di creare un esercito europeo da inviare in Ucraina.

Salvini ha poi aggiunto, durante un sopralluogo in via Bolla a Milano:

“Credo che Donald Trump, con i suoi modi che a volte possono apparire bruschi o poco formali, stia ottenendo ciò che gli altri non sono riusciti a fare: rimettere al tavolo di trattativa Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Un fatto che non si verificava da molti anni. Ora starà a loro decidere quale possa essere un punto d’incontro. Sicuramente l’idea di eserciti europei, riarmo europeo o debiti comuni per l’acquisto di missili o altri armamenti è superata.”

Ribadendo così una posizione critica rispetto all’ipotesi avanzata dalla Francia di inviare forze militari europee sul territorio ucraino.