Nico Bavaro, referente per il Mezzogiorno di Sinistra Italiana, ha espresso il proprio disappunto nei confronti di Antonio Decaro attraverso un post sui social.

Le ragioni, secondo Bavaro, sono due: «Innanzitutto, non è il candidato presidente della regione a decidere chi si candida all’interno dei partiti. La scelta dei candidati consiglieri spetta ai partiti stessi. Se vuoi, puoi parlare a nome del Partito Democratico, il tuo partito, e chiedere che non si candidi Michele Emiliano. Tuttavia, non puoi entrare nell’area di AVS e precludere la candidatura di Nichi Vendola nella nostra lista per il ruolo di consigliere regionale».

In secondo luogo, spiegando ulteriormente, Bavaro osserva: «Commetti un errore anche quando affermi che con Vendola in consiglio regionale non ti sentiresti libero di prendere decisioni. Le decisioni sono di una coalizione, non tue personali, e si basano su un programma che è ancora da definire. Ogni scelta viene discussa e votata in maniera collettiva. Inoltre, la linea politica di AVS non cambia in assenza di Vendola in consiglio regionale. Se, ad esempio, ci opponiamo al consumo di suolo o sosteniamo la tutela della legge sul PPTR, ti assicuro che continueremo a farlo anche senza la sua presenza. Lo stesso vale per le altre tematiche».

Bavaro aggiunge ancora: «Aspettiamo la tua candidatura da mesi. Sai bene quanto private conversazioni abbiamo avuto su questo argomento. Tuttavia, il ruolo a cui aspiriamo candidarti è quello di Presidente di Regione, ovvero il coordinatore di una squadra. La tua dichiarazione odierna sembra un’uscita da uomo solo al comando, una posizione che non ti riconosco e che non condividiamo. È importante tornare a un confronto corretto e costruttivo».