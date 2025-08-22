Il prestigio dell’ingegneria italiana si rafforza sulla scena mondiale grazie a Webuild (nella foto, l’amministratore delegato Pietro Salini), che per l’undicesimo anno consecutivo si conferma al vertice della classifica mondiale nel settore dell’acqua, stilata da Engineering News-Record (ENR). Questa leadership non è un caso, ma il risultato di una combinazione di eccellenza tecnica, capacità di realizzazione e un forte impegno per la sostenibilità.

Una Solida Crescita Globale

La classifica ENR Top 250 International Contractors per il 2025, basata sui ricavi generati dalle aziende al di fuori dei loro mercati domestici nel 2024, premia Webuild con un significativo balzo in avanti. Il Gruppo, già in testa alla classifica Water Top 250 International Contractors da oltre un decennio, sale al 13° posto a livello globale, a testimonianza della solidità del suo modello industriale e della sua capacità di creare valore anche in contesti internazionali complessi.

L’esperienza del gruppo nel settore idrico si manifesta nella realizzazione di dighe, impianti di trattamento, acquedotti e infrastrutture resilienti che rispondono alle pressanti sfide globali legate alla gestione delle risorse idriche. Il settore dell’energia idroelettrica pulita e dell’acqua pulita rappresenta una parte considerevole dei ricavi di Webuild, pari al 24% del totale al 30 giugno 2025. Progetti di punta come lo Snowy 2.0 in Australia e la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la più grande diga d’Africa, sono esempi di questa leadership tecnica. Contribuisce a questi successi anche la controllata Fisia Italimpianti, che fornisce impianti di desalinizzazione a oltre 20 milioni di persone, soprattutto in Medio Oriente.

Espansione Geografica e Innovazione in Altri Settori

Oltre al settore idrico, Webuild si distingue in altri ambiti strategici. Il Gruppo raggiunge il 7° posto nel settore Sewer/Waster per la progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento delle acque reflue e meteoriche. Un esempio di tale competenza è il Lotto 2 del Sistema Riachuelo a Buenos Aires, in Argentina, il più grande impianto di trattamento delle acque reflue dell’America Latina. Anche nel settore dei trasporti il Gruppo conquista il 10° posto, grazie a opere che promuovono la mobilità sostenibile. Tra i progetti di spicco figurano la Linea C della Metropolitana di Roma, linee ferroviarie ad alta velocità in Italia e il Grand Paris Express, il più grande progetto di mobilità urbana in Europa.

A livello geografico, l’Australia si conferma un mercato chiave. Webuild, che ha incrementato la sua quota di mercato nel Paese, passando dal 5° al 3° posto nella classifica ENR, genera il 29% del suo fatturato totale in questa nazione, dove si concentra in progetti di mobilità sostenibile, resilienza urbana e transizione energetica.

Webuild in Cifre: Un’Azienda Globale

Webuild, leader globale nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse, opera in circa 50 Paesi, impiegando circa 95.000 persone di oltre 125 nazionalità. Il suo vasto portfolio include oltre 3.700 progetti completati e un portafoglio ordini complessivo di circa 59 miliardi di euro al 30 giugno 2025, con oltre il 90% legato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.