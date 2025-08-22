Il sindaco Marco Della Pietra tiene a precisare: «Sia chiaro che ho fatto tutto a titolo gratuito e mi sono anche divertito. Non ho commesso alcuna scorrettezza; mi preoccuperei soltanto se, nella mia attività di sindaco, dovessi agire contro gli interessi della mia comunità».

La sua originalità è emersa fin dall’inizio del suo mandato, quando si presentava alle cerimonie ufficiali con scarpe tricolori o decorate da stelline scintillanti. Negli anni ha partecipato a programmi televisivi come «L’Eredità» e ha gestito rubriche molto seguite sui social, dimostrando una continua vicinanza con i cittadini anche attraverso questi canali digitali. Recentemente, Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano per due mandati, ha intrapreso una nuova avventura recitando, quasi per gioco, in uno spot pubblicitario insieme a Matteo Gottardo, titolare del negozio Radio TV 2000 Expert di Spresiano. «Ho accettato di partecipare a titolo gratuito per sostenere le attività commerciali locali – spiega il sindaco – e mi sono davvero divertito».

Marco Della Pietra, 49 anni, è stato rieletto nel 2020 ottenendo oltre il 70% dei consensi, risultando così il sindaco più votato nella storia del comune di Spresiano. Attualmente è considerato uno dei principali candidati per le prossime elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia. Oltre al suo successo politico, si è distinto per alcune caratteristiche personali: una grande passione per le scarpe sneakers — pare che ne possieda più di 130 paia — che spaziano dalle classiche tricolori a modelli particolari con punte tempestati di stelle. Il sindaco si è fatto notare inoltre per la sua particolare attenzione ai social media, dove conduce da tempo rubriche apprezzate come «Caffè col sindaco» e la più recente «Zerociaocoe», in cui riassume in pochi minuti e con estrema chiarezza i risultati raggiunti dalla sua amministrazione senza troppi giri di parole.

Adesso il sindaco si confronta con una nuova esperienza: quella della pubblicità. Due sono gli spot realizzati, dove Della Pietra è protagonista, un modo innovativo e informale di sostenere le realtà commerciali del territorio e mantenere vivo il legame con i cittadini attraverso iniziative moderne e poco convenzionali.

Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, si è cimentato in un insolito ruolo di sé stesso in due sketch ideati per promuovere un negozio storico della città. Nel primo video, Della Pietra pone alcune domande a Gottardo, il titolare del negozio, chiedendosi perché sia sempre presente in negozio anche durante l’estate. La risposta rivela che il troppo lavoro ha fatto perdere il senno a Gottardo, che in realtà immagina di dialogare con il sindaco ma sta parlando da solo.

Nel secondo sketch, il tema centrale è il tifo calcistico. Della Pietra entra nel negozio per acquistare un televisore necessario a seguire le partite della propria squadra del cuore, che alla fine si scoprirà essere diversa da quella preferita da Gottardo. A quel punto, il negoziante suggerisce ironicamente a Marco: «Allora compra anche un telecomando per cambiare prima canale».

La nascita delle scenette

Gli sketch sono nati in modo molto spontaneo e artigianale, come racconta Della Pietra: «Pensavo di fare qualcosa di semplice, simile ai video che pubblico solitamente, ma alla fine abbiamo creato vere e proprie scenette. Matteo, il proprietario del negozio, aveva preparato una traccia, ma per gran parte abbiamo improvvisato tra una risata e l’altra».

Da pochi giorni, il primo video è visibile sulla pagina social del negozio, ricevendo un’accoglienza molto positiva da parte dei cittadini, che hanno iniziato a lasciare commenti divertiti.

Della Pietra aggiunge: «Tutto è partito da una sua richiesta. Conosco Matteo da sempre: il suo negozio è una realtà storica di Spresiano, aperto dal papà cinquanta anni fa. Mi ha chiesto se ero disponibile a partecipare, e ho risposto subito di sì perché credo sia importante sostenere e promuovere le attività del nostro territorio».

Il commento del sindaco

Della Pietra definisce la sua partecipazione come una «guest star», come ironicamente riportato in uno dei video. Precisa tuttavia: «La mia partecipazione è stata totalmente gratuita, sia chiaro! Ho accettato per aiutare un negoziante locale e anche per divertirmi».

Riguardo alle critiche di chi ritiene che un sindaco non dovrebbe dedicarsi a questo tipo di attività, il primo cittadino risponde in modo deciso: «Non ho fatto nulla di male. Mi preoccuperei se i miei comportamenti fossero in contrasto con gli interessi della comunità che rappresento. Utilizzo i social dal 2016 per comunicare e interagire con i cittadini, mostrandomi senza filtri per quello che sono. In questo non vedo nulla di sbagliato».