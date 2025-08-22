Dopo un’ascesa fulminea che ha entusiasmato gli investitori, le Big Tech legate all’intelligenza artificiale stanno vivendo un brusco risveglio. L’euforia che ha spinto il Nasdaq a guadagni vertiginosi ha lasciato il posto a una correzione inaspettata, alimentata da prese di profitto e valutazioni che, secondo gli esperti, si sono fatte troppo ambiziose. Il 2025, che si era aperto come un anno di trionfi per il settore, si sta rivelando un terreno di forti oscillazioni.

Il rally si sgonfia

La flessione ha colpito duramente. Nel giro di una settimana, a metà agosto, il Nasdaq Composite ha perso circa il 2%, registrando la peggiore flessione in due giorni dall’inizio del mese. Lo stesso S&P 500 Information Technology ha ceduto oltre il 2,5%. I titoli di punta come Nvidia e Palantir, che avevano guidato l’eccezionale rally, sono stati i più colpiti da questo brusco stop. La fase di euforia, che aveva portato le quotazioni oltre i massimi storici, sembra essere giunta al capolinea, almeno per il momento.

Valutazioni eccessive e capitali in bilico

Come sottolineato da Giacomo Calef, country head Italia di NS Partners, la questione cruciale è quella delle valutazioni. “Con i multipli tornati a circa 30 volte gli utili attesi a 12 mesi, il settore mostra una sensibilità elevata a ogni segnale di rallentamento”, ha spiegato l’analista. Il rischio di una bolla finanziaria si fa sempre più concreto, anche a causa degli ingenti investimenti che le grandi aziende tech stanno affrontando. Si stima che i capex cumulati di Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta saliranno a quasi 270 miliardi di dollari nel 2025. La domanda che gli investitori si pongono è se questi investimenti si tradurranno in profitti tangibili o se si limiteranno a sostenere una corsa tecnologica con margini sempre più ridotti.

L’ombra dell’incertezza macroeconomica

La volatilità del mercato è amplificata dal contesto macroeconomico. La Federal Reserve è vicina a una decisione sui tassi di interesse, e l’incertezza regna sovrana tra un’inflazione ancora elevata e segnali di rallentamento occupazionale. Questo scenario rende le valutazioni già elevate delle big tech ancora più fragili. Di conseguenza, i capitali si stanno spostando verso settori considerati più sicuri, come le utility, la sanità e i beni di consumo di base, e verso beni rifugio come l’oro e i Treasury.

La correzione ha avuto un effetto a catena a livello globale, colpendo anche i fornitori di semiconduttori, con Nvidia in prima linea. Anche in Europa, colossi come ASML e Infineon hanno risentito della pressione. La vulnerabilità del mercato dimostra che l’era dell’euforia legata all’IA sta finendo. Gli investitori, dopo mesi di pura speculazione, ora chiedono modelli di business solidi e ritorni concreti. Il 2025 potrebbe quindi segnare il passaggio dall’hype alla prova dei fatti.