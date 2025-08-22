Non si ravvisa la necessità di convocare un summit straordinario o un incontro tra leader per definire in modo ufficiale le priorità della ripresa economica, visto che è già programmato un Consiglio dei ministri per il 28 agosto e “ci sentiamo frequentemente tra di noi”. Tuttavia, è evidente che l’atmosfera stia diventando più vivace rispetto alla calma tipica di agosto, ma ciò è “naturale, possono emergere divergenze di vedute: non siamo un unico partito”.

Due episodi emblematici riguardano le controversie sulle nomine nelle autorità portuali di Palermo e Napoli: in questi casi, esponenti di Forza Italia (Schifani e i rappresentanti campani del partito) si sono schierati contro il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Hanno una loro logica, ma non sono questioni politiche”, spiega. Simile la situazione della commissione sui vaccini, che il ministro Schillaci ha sciolto dopo le polemiche che hanno provocato la reazione di Salvini e Lollobrigida. “Anche in questo caso non si tratta di lotte politiche: il ministro ha agito con piena autonomia, ma noi di Forza Italia riteniamo che, quando si parla di medicina, occorra affidarsi alla scienza, e i vaccini rappresentano uno strumento straordinario in tal senso”.

In un panorama internazionale segnato da numerosi conflitti, il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, evita di alimentare ulteriori tensioni, spegnendo piuttosto le micce, inclusi i commenti irriverenti di Salvini verso Emmanuel Macron che hanno suscitato la rabbia della Francia. “La politica estera è prerogativa del premier e del ministro degli Esteri, questo è ciò che conta”, afferma, pur sottolineando con fermezza il ruolo e le idee del suo partito, soprattutto in relazione alla legge di bilancio e alle scelte in vista delle elezioni regionali.

Le priorità economiche di Forza Italia nella manovra

La manovra economica dovrà confrontarsi con molte spese in arrivo, soprattutto in seguito all’aumento dei dazi statunitensi e al sostegno all’Ucraina. Interpellato sulle richieste di Forza Italia, Tajani risponde:

Antonio Tajani premette:

“La nostra maggioranza è coesa e unita, basata su un comune approccio ideologico e una visione condivisa del mondo. Siamo fiduciosi di poter arrivare serenamente al termine della legislatura, portando avanti le riforme cardine del programma: giustizia, rafforzamento del ruolo del premier, autonomia e riforma fiscale, che consideriamo fondamentali”.

Quando gli viene chiesto quali misure intendano inserire nella manovra, risponde:

“Prima di tutto, puntiamo a ridurre l’Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 60 mila euro. Abbiamo raggiunto risultati molto positivi sull’occupazione, ma ora è necessario aumentare i salari. Un’idea potrebbe essere detassare la parte contributiva dei lavoratori che guadagnano fino a 9 euro l’ora, al posto degli attuali 7,5 euro. Un’altra proposta è la riduzione fiscale su straordinari, giorni festivi e premi di produttività. Queste misure non potranno essere tutte attuate immediatamente, ma auspicabilmente nel giro di 2-3 anni”.

In riferimento alla pressione della Lega per la rottamazione delle cartelle, afferma:

“Non siamo contrari a priori, ma ricordiamo che la decontribuzione è un intervento strutturale, mentre la rottamazione ha carattere una tantum. Se ci saranno risorse, si potrà procedere, ma altre priorità devono venire prima”.

Chiuso sul tema delle risorse disponibili, il ministro puntualizza:

“Per quanto riguarda i dazi, anche se si è raggiunto il miglior accordo possibile, sarà necessario continuare a lavorare, soprattutto nei settori dell’acciaio, agroalimentare e vini. Puntiamo molto a incrementare le esportazioni, con l’obiettivo di passare dagli attuali 623 miliardi a 700 miliardi. Per le spese della difesa, è importante ricordare che abbiamo chiesto fondi europei per 15 miliardi, di cui dovremo iniziare a restituirne dieci tra cinque anni. Si tratta di risorse che potremo utilizzare in altri settori, come la sanità”.

Le questioni politiche sulle nomine

Quanto alle tensioni con la Lega legate alle nomine dei vertici portuali a Palermo e Napoli, Tajani osserva:

“Non si tratta di controversie politiche, bensì di questioni tecniche. In Sicilia, la critica non è nei confronti della persona scelta dal ministro, e nemmeno perché è della Lega, ma perché questa figura non sarebbe sufficientemente competente per un incarico tanto delicato. È importante ascoltare anche le motivazioni di Schifani. In Campania, invece, la controversia riguarda questioni di incompatibilità”.

Riguardo alle nomine contestate relative alla commissione vaccini, poi ritirate, dichiara:

“Anche in questo caso, la nostra posizione è sempre stata coerente. Da Forza Italia non richiediamo posti di potere, ma sosteniamo che in ambito scientifico si debbano seguire criteri basati sulla scienza e non su opinioni personali. Il fatto che grazie ai vaccini molte malattie siano state debellate dimostra quanto siano indispensabili. Non bisogna confondere problemi organizzativi con la validità scientifica”.

Il Movimento 5 Stelle ha cambiato postura riguardo al Covid, sottolineando ora l’importanza e la necessità dei vaccini.

Per quanto riguarda le elezioni regionali, ci si chiede quando verranno definiti i candidati. Attualmente l’attenzione è rivolta alle Marche, dove si prevede di ottenere risultati significativi, analogamente a Forza Italia. Successivamente si voterà in Valle d’Aosta, che adotta un sistema proporzionale, e in Calabria, dove si presenterà nuovamente Occhiuto.

Rimangono ancora da definire le candidature per Veneto, Campania, Toscana, Puglia e, possibilmente, anche per Milano.

La linea politica non cambia: la scelta non sarà basata su quote, ma sulla selezione dei candidati migliori. Forza Italia applica questo approccio per tutte le nomine, dagli enti istituzionali ai candidati politici. La decisione definitiva verrà presa collettivamente a settembre.

Posizione sulla lista Zaia e candidatura per la presidenza

Per quanto riguarda la lista a sostegno di Zaia, non c’è favore per la proposta di liste autonome di esponenti di partiti, anche se autorevoli e influenti. Alle elezioni dovrebbero partecipare i partiti e non liste personali. Anche in questo caso la scelta ricadrà su chi ha maggiori possibilità di successo, pur riconoscendo che in Veneto il centrodestra è favorito.

Candidatura in Campania

Per la Campania la soluzione ideale sarebbe un candidato civico, ma Cirielli è considerato una figura autorevole e competente. Al momento non ci sono esclusioni in questa direzione.

Scelte per Puglia e Toscana

In Puglia, se non emergerà un candidato civico, la candidatura di Mauro D’Attis è ritenuta la migliore da presentare. In Toscana, la selezione del candidato avverrà a breve. Nel frattempo, i parlamentari locali di Forza Italia saranno tutti schierati come capilista, data l’importanza di queste elezioni.

Candidatura per Milano

Per Milano si ritiene necessaria la scelta di un candidato civico. Esistono diverse ipotesi su cui lavorare per costruire una maggioranza in grado di unire il centrodestra e il partito Azione.