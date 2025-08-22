Le difficoltà commerciali e creative che hanno colpito Bungie negli ultimi mesi trovano ora il loro epilogo in una serie di cambiamenti che ridisegnano completamente gli equilibri dello studio. Sony ha deciso di abbandonare la politica di paziente attesa adottata finora, scegliendo invece di intervenire direttamente per salvaguardare un investimento che ha superato i 3 miliardi di dollari. La mossa della casa giapponese rappresenta il culmine di una strategia che punta a trasformare radicalmente l’approccio operativo del creatore di Destiny, ponendo fine all’autonomia che aveva caratterizzato il rapporto tra le due aziende.

L’addio del veterano Parsons

Pete Parsons ha scelto proprio questo momento di transizione per annunciare la sua uscita di scena dopo otto anni alla guida dello studio. Il tempismo dell’addio difficilmente può essere considerato una coincidenza, arrivando a pochi giorni dalle dichiarazioni di Sony che lasciavano presagire un cambio di strategia nei rapporti con Bungie. Nel suo messaggio di congedo, il CEO uscente ha voluto sottolineare i traguardi raggiunti: “Dopo più di due decenni spesi a costruire questo incredibile studio, a istituire la Bungie Foundation e a far crescere comunità ispirate dal nostro lavoro, ho deciso di passare il testimone. Questo viaggio è stato l’onore di una vita”. La gestione di Parsons, iniziata nel 2016, ha attraversato quello che molti considerano il periodo più turbolento nella storia dello studio, navigando non solo tra sfide commerciali sempre più pressanti, ma anche gestendo controversie che hanno incrinato il rapporto con la community di giocatori.

Sony stringe la presa

La decisione di Sony di intervenire direttamente riflette la necessità di tutelare il proprio ingente investimento e di riportare lo studio su un percorso di successo. L’azione segna un cambio di rotta significativo, con Sony che assume un ruolo più attivo nella supervisione delle operazioni di Bungie. Questo nuovo assetto rappresenta una sfida e un’opportunità per lo studio, che dovrà ora allineare la sua visione creativa e commerciale con la strategia più ampia di Sony, pur mantenendo l’identità che lo ha reso un nome di spicco nel panorama videoludico.