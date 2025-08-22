Alla manifestazione nazionale del 6 settembre a Milano, organizzata per protestare contro lo sgombero del Leoncavallo, parteciperà anche un nutrito gruppo proveniente da Brescia. Il Leoncavallo è un centro sociale emblematico, attivo da oltre cinquant’anni, la cui storia ha inizio nella seconda metà degli anni Settanta. Tra i suoi militanti più noti di quel periodo ci furono Fausto e Iaio, due figure tragicamente assassinati, forse da esponenti della destra eversiva. Questo centro rappresentò una pionieristica occupazione che ispirò numerosi altri centri sociali in tutta Italia durante gli anni Novanta, fino alla dura repressione di Genova nel 2001.

Umberto Gobbi, voce storica del movimento antagonista e di Radio Onda d’Urto, ora molto impegnato nell’associazione Diritti per tutti, ricorda l’importante resistenza del 14 agosto 1989:

“Quando il Leoncavallo fu sgomberato in pieno agosto, si scatenò una vera e propria guerriglia, con la rioccupazione degli spazi dopo l’intervento delle ruspe. Questa vicenda ha rappresentato una spinta emotiva e politica che ha portato a molte reazioni, fra cui l’occupazione a Brescia del Magazzino 47.”

L’occupazione bresciana, avvenuta nel 1993, si protrasse per diversi anni e si trasformò in un’esperienza di autogestione, favorita da una sorta di convenzione con l’amministrazione comunale. Successivamente, nel 2017, gli ex occupanti hanno potuto acquistare definitivamente gli spazi, un processo iniziato sotto la giunta Paroli-Rolfi.

Nel 2008, con l’arrivo al governo locale della Lega, furono promesse due chiusure simboliche: quella del Magazzino 47 e la fine della festa organizzata da Radio Onda d’Urto. I risultati ottenuti hanno però smorzato tali prospettive.

Questa premessa contestualizza la controversia nata sui social a seguito di un post del sindaco di Montichiari e consigliere provinciale Marco Togni. Nel suo messaggio si leggeva: “Dopo il Leoncavallo ora tocca al Magazzino 47“, affermazione che ha generato reazioni variegate, più critiche che entusiastiche, tra i suoi stessi sostenitori.

Commenti divertiti e ironici hanno animato i social. «Prima di farsi una brutta figura, avrebbe fatto bene a chiedere lumi a Rolfi», ha scherzato Gobbi. Altri utenti hanno evocato la celebre citazione di Mark Twain: «È meglio tacere e sembrare stupidi che parlare e togliere ogni dubbio».

D’altro canto, tra i commenti più apprezzati c’è stato quello di Omar Pedrini, recentemente protagonista di un concerto proprio al centro sociale milanese. Il cantante ha dichiarato in un’intervista:

«Lo sgombero del Leoncavallo priva la città di Milano di uno spazio culturale importante. Mi auguro che si intervenga rapidamente per tutelare questo luogo significativo».

Ad oggi, quasi trent’anni dopo quel lontano 1993, quando un gruppo di 200-300 persone aveva occupato un magazzino comunale abbandonato, il centro sociale Magazzino 47 continua a essere attivo, nonostante le difficoltà. Frequentato da numerosi giovani, musicisti che sfruttano la sala prove, associazioni impegnate nell’organizzazione di eventi, autori che presentano libri e concerti, rimane un punto di riferimento culturale.

Recentemente, in occasione della festa organizzata da Radio Onda d’Urto e coincidente con il concerto del gruppo cult dei 99 Posse, migliaia di persone hanno ballato e cantato sotto il palco, rispondendo agli inviti a prendere parte alla manifestazione fissata per il 6 settembre.

Gobbi ha commentato:

«In un’estate segnata dalla crisi di molti festival musicali, la nostra festa resiste e mantiene una forte connotazione popolare, anche grazie all’impegno di centinaia di giovani volontari dietro gli stand».

Nel quartiere Caionvico è apparso un murale con la scritta «Leonka vive», simbolo di una storia che, come tutti ben sanno, non si è affatto conclusa con lo sgombero di metà settimana.