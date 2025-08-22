Jerome Powell, intervenendo dall’importante palco di Jackson Hole per l’ultima volta come presidente della Federal Reserve, ha aperto alla possibilità di un taglio dei tassi, probabilmente già a settembre. Il dirigente ha evidenziato come il possibile allentamento della politica monetaria sia legato ai segnali preoccupanti provenienti dal mercato del lavoro.

Powell ha dichiarato che “i rischi sull’inflazione sono al rialzo, mentre quelli sul mercato del lavoro sono al ribasso”, indicando un mutamento nella valutazione dei rischi che “potrebbe giustificare un adeguamento” nell’approccio della banca centrale. Ha evidenziato il recente rallentamento nella crescita dell’occupazione, ponendo l’attenzione sui possibili fattori che lo hanno determinato: da un lato la diminuzione della domanda da parte delle imprese, dall’altro la contrazione dell’offerta di manodopera dovuta alle restrizioni sull’immigrazione imposte durante l’amministrazione Donald Trump.

Secondo il presidente della Fed, il mercato del lavoro si trova in uno “strano equilibrio” e questo suggerisce un aumento dei rischi al ribasso in termini occupazionali. In caso di materializzazione, potrebbe verificarsi rapidamente un aumento dei licenziamenti e della disoccupazione.

Il deterioramento del mercato del lavoro e l’inflazione

Il deterioramento delle condizioni occupazionali potrebbe contribuire a ridurre la pressione inflazionistica causata dall’aumento dei prezzi derivante dai dazi, sebbene l’inflazione rimanga ancora elevata, ben oltre il target del 2%. Powell ha sottolineato quanto gli effetti delle tariffe sui prezzi siano evidenti, ricevendo una standing ovation dai banchieri centrali presenti al termine del suo discorso.

Il suo discorso ha avuto un impatto positivo sui mercati finanziari: le principali borse europee hanno chiuso in rialzo, con Milano in crescita dello 0,69%, mentre Wall Street ha segnato un aumento superiore al 2%. Gli analisti ora ritengono praticamente certa una riduzione del costo del denaro di un quarto di punto percentuale nella riunione della Federal Reserve prevista per il 16 e 17 settembre. Nel complesso, si prevedono due tagli dei tassi entro la fine dell’anno.

Tuttavia, appare improbabile che il taglio dei tassi previsto soddisfi le richieste di Donald Trump, che continua a spingere per un significativo allentamento monetario.

Tensioni tra la Casa Bianca e la Fed

Nel corso del suo intervento a Jackson Hole, Trump ha inoltre rimosso ogni dubbio riguardo alla governatrice della Fed, Lisa Cook, recentemente accusata da un suo alleato di aver ottenuto condizioni favorevoli per un mutuo mediante comportamenti fraudolenti. Il presidente americano ha dichiarato senza esitazioni:

“Se non si dimetterà, la licenzierò.”

Con queste parole, il tycoon ha evidenziato nuovamente la pressione costante esercitata sulla banca centrale, da mesi impegnata a resistere alle pressioni per tagli dei tassi più consistenti. Attualmente, il costo del denaro rimane stabile tra il 4,25% e il 4,50%, un intervallo fissato a dicembre del 2024.

All’interno della banca centrale, l’ultima riunione ha rivelato divisioni sulle modalità di intervento futuro: quando procedere e in quale misura modificare il costo del denaro. Queste decisioni, fortemente influenzate da un contesto macroeconomico incerto e dalle critiche della Casa Bianca, avranno un impatto rilevante sull’economia.

Non soddisfatta della gestione di Powell, l’amministrazione ha già avviato la ricerca di un possibile successore, con 11 candidati in lizza. Un annuncio potrebbe giungere a settembre, complicando ulteriormente gli ultimi mesi di mandato di Powell, il cui incarico scade nel maggio del 2026.