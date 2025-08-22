Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha aperto alla possibilità di un taglio dei tassi di interesse, segnalando un aumento dei rischi al ribasso per l’inflazione ma evidenziando una situazione stabile sul fronte occupazionale.

Powell ha affermato che l’evoluzione dei rischi economici ha accentuato la necessità per la Fed di considerare un taglio dei tassi. Il presidente della Fed ha spiegato:

“La politica monetaria attualmente in territorio restrittivo, le prospettive di base e il cambiamento nella bilancia dei rischi potrebbero giustificare un adeguamento della nostra posizione.”

Inoltre, Powell ha sottolineato come gli impatti dei dazi sui prezzi al consumo siano ormai evidenti, ricordando che le tariffe hanno iniziato a incidere in modo significativo causando un aumento dei prezzi in alcune categorie di prodotti.

La notizia ha avuto un effetto immediato sui mercati finanziari, con la Borsa di Wall Street che ha reagito positivamente: il Dow Jones ha guadagnato l’1,40% toccando 45.415,85 punti, il Nasdaq è salito dell’1,30% chiudendo a 21.385,52 punti, mentre l’S&P 500 ha registrato un progresso dell’1,23%, arrivando a 6.448,46 punti.