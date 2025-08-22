L’incremento delle temperature e la crescita degli eventi termici estremi, dovuti ai cambiamenti climatici, hanno trasformato lo stress da calore sul luogo di lavoro in una sfida sociale di portata globale. Questo fenomeno non si limita più ai Paesi situati nelle regioni equatoriali, come sottolineato da un nuovo rapporto congiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Omm).

Per contrastare queste criticità, il rapporto propone nuove linee guida e piani d’azione mirati. Jeremy Farrar, Direttore Generale Aggiunto dell’Oms per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e l’assistenza, ha dichiarato:

“Lo stress da calore sta già compromettendo la salute e i mezzi di sussistenza di miliardi di lavoratori, in particolare nelle comunità più vulnerabili.”

Dal canto suo, il Vice Segretario Generale dell’Omm, Ko Barrett, ha evidenziato:

“Proteggere i lavoratori contro il caldo estremo non rappresenta solo un obbligo sanitario, ma anche una necessità economica.”

Lo studio sottolinea come la produttività lavorativa si riduca del 2-3% per ogni grado centigrado che supera i 20 °C. L’aumento degli eventi di caldo intenso sta già causando conseguenze negative sulla salute delle categorie più vulnerabili, come bambini, anziani e persone con redditi bassi, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Il rapporto si integra con le evidenze recenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo), che indicano che oltre 2,4 miliardi di lavoratori nel mondo sono esposti a temperature pericolose. Ogni anno si registrano circa 22,85 milioni di incidenti sul lavoro riconducibili a questa esposizione. Tra i rischi principali figurano colpi di calore, disidratazione, problemi renali e disturbi neurologici, tutti fattori gravi che pregiudicano sia la salute individuale sia la sicurezza economica nel lungo termine.

Inoltre, si è osservato un netto aumento nella frequenza e nell’intensità degli episodi di stress termico, con impatti significativi sia per chi lavora all’aperto sia per chi opera in ambienti chiusi.

Linee guida e strategie di intervento

Per affrontare efficacemente questa emergenza, il rapporto presenta un quadro di interventi da adottare a livello globale. Le linee guida tracciano un percorso che coinvolge governi, datori di lavoro e autorità sanitarie, proponendo piani personalizzati in base al settore di attività e alla specifica regione. Il loro sviluppo deve avvenire attraverso una cooperazione attiva tra aziende, lavoratori, sindacati ed esperti di sanità pubblica.

Le misure raccomandate prestano particolare attenzione ai lavoratori di mezza età e agli anziani, alle persone affette da patologie croniche e a coloro la cui condizione fisica risulta compromessa, garantendo un approccio inclusivo e orientato alla tutela delle categorie più fragili.

Oltre a salvaguardare la salute delle persone, questi interventi sono fondamentali per mantenere la produttività e sostenere lo sviluppo economico in un contesto globale sempre più influenzato dai cambiamenti climatici.