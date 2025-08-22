In una mossa che segna un’alleanza strategica nel cuore della Silicon Valley, Meta ha stretto un accordo pluriennale con Google Cloud. Un contratto da oltre 10 miliardi di dollari per servizi di elaborazione remota e server, che proietta l’azienda di Mark Zuckerberg in una nuova fase della sua ambiziosa scalata nel mondo dell’intelligenza artificiale. La notizia, anticipata da The Information, conferma come la sfida per l’egemonia nel settore dell’IA stia diventando una corsa agli investimenti e alle infrastrutture.

Una partnership da 10 miliardi

L’intesa, della durata di sei anni, rappresenta uno dei contratti più significativi mai siglati dalla divisione cloud di Google. Un investimento massiccio che si inserisce nella strategia a lungo termine di Meta, che già a metà luglio aveva annunciato l’intenzione di destinare “centinaia di miliardi di dollari” in infrastrutture dedicate all’IA. L’obiettivo dichiarato da Zuckerberg è di una portata rivoluzionaria: “costruire un’intelligenza artificiale più intelligente degli esseri umani”. Un traguardo che, per essere raggiunto, richiede una potenza di calcolo senza precedenti e, di conseguenza, un’enorme disponibilità di server e chip di ultima generazione.

La corsa al talento e all’energia

Per non rimanere indietro rispetto a rivali come OpenAI (con il suo celebre ChatGPT) e la stessa Google, Meta sta mettendo in campo risorse ingenti. L’accordo con Google Cloud serve proprio a colmare il gap infrastrutturale, ma l’impegno va oltre. L’azienda sta reclutando i migliori talenti del settore, offrendo consistenti bonus a dipendenti sottratti ai competitor più agguerriti. Mark Zuckerberg non usa mezze misure, puntando a creare “il team più affiatato e talentuoso dell’intero settore”, che avrà “un livello di potenza di calcolo senza pari nel settore”.

La sfida per la supremazia nell’intelligenza artificiale non si gioca solo sul fronte tecnologico, ma anche su quello economico e del capitale umano. La partnership con Google è un segnale forte che Meta è pronta a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo, in una competizione che sta plasmando il futuro del digitale e che richiede una quantità di energia e investimenti mai vista prima.