Gli oceani e le acque del nostro pianeta affrontano sfide senza precedenti, dall’inquinamento alla perdita di biodiversità. In risposta, l’Unione Europea lancia un’iniziativa ambiziosa, annunciando un investimento massiccio volto a ripristinare e proteggere questi ecosistemi vitali.

L’Unione Europea ha annunciato un investimento di 116 milioni di euro in 13 nuovi progetti volti a ripristinare la salute degli oceani e delle acque. I progetti, selezionati nell’ambito dei bandi EU Mission Ocean and Waters, si concentreranno su una serie di iniziative concrete che mirano a migliorare la qualità degli ecosistemi acquatici in Europa e oltre.

Obiettivi e attori coinvolti

L’iniziativa si articola su più fronti strategici. I progetti selezionati si concentreranno sulla conservazione delle aree marine protette, sulla protezione degli habitat per i pesci migratori, sulla riduzione dell’impatto ambientale della pesca e sull’empowerment delle comunità locali, rendendole protagoniste del processo di ripristino. I 13 progetti coinvolgono una vasta gamma di attori, incluse piccole e medie imprese (PMI), enti di ricerca, enti locali, scuole e aziende, dimostrando un approccio collaborativo e inclusivo che integra diverse competenze.

Una strategia su scala europea

L’investimento ha un’ampia portata geografica e interesserà numerosi bacini marittimi cruciali. I progetti saranno implementati nel Mar Nero, lungo il bacino del Danubio, nel Mar Baltico e nel Mare del Nord, così come nel Mar Mediterraneo e nelle regioni atlantiche e artiche. Questo impegno su larga scala fa parte del più ampio programma Horizon Europe, che mira a fornire soluzioni concrete e a lungo termine per alcune delle maggiori sfide che la società deve affrontare, ribadendo la centralità della sostenibilità ambientale nell’agenda dell’UE.