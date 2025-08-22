Dopo le partite di ping pong svoltesi presso lo spazio anziani di Corso Belgio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha rivolto una critica politica alla Lega, facendo riferimento a un articolo risalente al 1993. In quell’articolo, l’allora consigliere comunale Matteo Salvini descriveva il centro sociale Leoncavallo come un luogo di dialogo, socialità e aggregazione.

Il sindaco ha commentato:

«Comprendo bene il tentativo, anche da parte di esponenti della Lega che chiedono lo sgombero di Askatasuna, di giustificare, diciamo così, il cambiamento di opinione del loro segretario, che oggi appare molto diverso rispetto agli anni passati. All’epoca difendeva con fermezza il Leoncavallo, mentre oggi sostiene con decisione lo sgombero forzato. Noi, invece, siamo sempre stati coerenti nel nostro percorso coraggioso volto a uscire dall’illegalità.»

Al termine delle partite di ping pong a Corso Belgio, Lo Russo ha colto l’occasione per indirizzare una stoccata nei confronti della Lega. Questo intervento arriva in un contesto segnato dallo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano e dalla richiesta del Carroccio di un intervento analogo a Torino nei confronti di Askatasuna.

La polemica si è intensificata anche a seguito della riemersione di un articolo del 1993, in cui un giovane Matteo Salvini, allora consigliere a Palazzo Marino, difendeva apertamente il Leoncavallo. Nel testo, il futuro leader politico descriveva il centro sociale come uno spazio di confronto e aggregazione, sottolineando di conoscere e frequentare molti dei suoi partecipanti e specificando che i violenti rappresentavano solo una minoranza.

Rientrato dalle vacanze, il sindaco di Torino non ha mancato di replicare alle critiche del centrodestra. Lunedì scorso aveva attaccato il governo in relazione alla gestione delle Atp Finals, della politica industriale e della sicurezza. Ieri il tema dello sgombero del Leoncavallo ha nuovamente acceso il confronto. Il capogruppo della Lega, Fabrizio Ricca, ha ribadito con forza:

«Non ci sono più scuse per Torino, si deve seguire l’esempio e procedere con lo sfratto di Askatasuna.»

Lo Russo ha risposto chiarendo:

«Il Leoncavallo è una proprietà privata il cui proprietario ha esercitato i propri diritti. La situazione a Torino è però molto diversa e segue un percorso complesso: l’ultimo intervento è stata l’installazione di barriere per impedire l’accesso alle aree non agibili dell’edificio. Abbiamo scelto una strategia di uscita dall’illegalità fondata su un patto di collaborazione civica. Questo processo sta procedendo come previsto e dimostra che un percorso di questo tipo è possibile.»