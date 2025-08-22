Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha difeso la posizione del governo in merito all’intervento a sorpresa compiuto al centro sociale di Milano, affermando che non possono essere tollerati spazi di illegalità o luoghi che favoriscano la violenza.

Durante una conferenza stampa al Meeting di Comunione e Liberazione che si è svolta a Rimini, il ministro ha risposto a una domanda precisa riguardo l’eventuale sgombero di Casa Pound:

Alessandro Giuli ha detto:

«Se la domanda specifica è: “Bisogna sgomberare Casa Pound?”, la risposta è: nella misura in cui Casa Pound si allinea a dei criteri di legalità, no».

Il ministro ha dunque ribadito la linea governativa, sottolineando che non devono esistere spazi illegali o che possano fungere da incubatori per comportamenti violenti e che questo principio vale in modo universale.

Negli ultimi giorni la decisione di sgomberare il centro sociale Leoncavallo a Milano aveva suscitato numerose reazioni. Diversi esponenti dell’opposizione, attivisti e ampi settori dell’opinione pubblica avevano infatti criticato quella che è stata vista come un’azione bipartisan contro le occupazioni principali della città.

La questione rimane al centro del dibattito politico, toccando temi quali il rispetto della legalità, la gestione degli spazi sociali autogestiti e la prevenzione di fenomeni di violenza, argomenti estremamente rilevanti nel contesto urbanistico e sociale delle grandi metropoli italiane.