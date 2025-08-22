In un momento di incertezze per il settore delle energie rinnovabili, arriva un segnale di fiducia per uno dei suoi giganti. Fitch Ratings ha rivisto il proprio giudizio su Orsted, premiando la solidità finanziaria e le recenti decisioni strategiche del colosso danese.

Fitch Ratings ha migliorato l’outlook su Orsted, colosso danese delle energie rinnovabili, portandolo da “Negativo” a “Stabile”. L’agenzia di rating ha contemporaneamente confermato il rating a lungo termine dell’azienda a “BBB”. La decisione riflette un significativo miglioramento della posizione finanziaria di Orsted a seguito di recenti manovre strategiche.

La manovra finanziaria che cambia il giudizio

Il cambio di outlook è una diretta conseguenza dell’annunciato aumento di capitale di 60 miliardi di DKK. Secondo Fitch, questa iniezione di liquidità dovrebbe “migliorare significativamente la flessibilità finanziaria” di Orsted a breve termine, riducendo la sua dipendenza dall’esecuzione del programma di “asset farm-down” (cessione di quote di progetti) per mantenere un livello di leva finanziaria moderato. L’agenzia ha anche notato che la visibilità del piano di rotazione degli asset è migliorata, con un piano più realistico che prevede di ricevere oltre 35 miliardi di DKK di proventi nel biennio 2025-26, di cui 7 miliardi di DKK già conclusi nel 2025.

Prospettive e sfide future

Nonostante il miglioramento dell’outlook, Fitch mantiene una visione cauta sul contesto generale del settore. L’agenzia prevede che Orsted manterrà un significativo margine di leva finanziaria nel prossimo futuro, anche se si aspetta un aumento della leva netta (FFO) a quasi 3,0x nel 2027, con la conclusione degli investimenti esistenti e la ripresa del pagamento dei dividendi. Secondo la nota di Fitch, la visibilità del piano aziendale a lungo termine, a partire dal 2027, sarà fondamentale per determinare la futura traiettoria del rating di Orsted. “Il contesto rimane difficile in Europa e negli Stati Uniti e non è chiaro se la situazione cambierà,” si legge nella nota, che sottolinea anche come la visibilità a medio termine per l’intero settore sia “peggiorata”.