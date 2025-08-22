Un colosso nel mondo dei contenuti visivi rischia di incontrare un ostacolo sulla sua strada. La prevista fusione tra due giganti del settore, Getty Images e Shutterstock, è ora sotto la lente d’ingrandimento delle autorità antitrust britanniche, in una mossa che potrebbe ridefinire il futuro del mercato di foto e video stock.

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, l’organo di controllo della concorrenza, ha ufficialmente avviato un’indagine approfondita sull’acquisizione di Shutterstock da parte di Getty Images. L’operazione, annunciata a gennaio 2025, mira a creare una nuova entità del valore di circa 3,7 miliardi di dollari, che manterrebbe il nome di Getty Images Holdings.

I termini dell’accordo e l’indagine

A inizio 2025, Getty Images e Shutterstock hanno siglato un accordo di fusione con l’obiettivo di unire le forze e dominare il mercato dei contenuti visivi. Il consolidamento creerebbe un player con una posizione di mercato fortissima, controllando un catalogo immenso di immagini, filmati e contenuti musicali.

Tuttavia, il dominio combinato delle due aziende ha sollevato preoccupazioni tra le autorità britanniche, che temono una potenziale riduzione della concorrenza, un aumento dei prezzi per i clienti e una diminuzione delle opzioni disponibili per i creatori di contenuti. La CMA ha fissato come termine ultimo il 20 ottobre 2025 per annunciare se rinviare la fusione a una più estesa indagine di Fase 2.

Le ripercussioni sul mercato

La decisione della CMA avrà un impatto significativo non solo sulla fusione in sé, ma anche sull’intero mercato dei contenuti visivi. Un’approvazione senza riserve consoliderebbe un nuovo gigante, mentre un’indagine più lunga o un eventuale blocco della fusione costringerebbe le due aziende a riconsiderare i propri piani, mantenendo inalterato lo status quo competitivo. Nel frattempo, gli investitori e il settore attendono con ansia il verdetto delle autorità di controllo.