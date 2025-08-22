TikTok, il social media di proprietà del gruppo cinese ByteDance, ha comunicato una riorganizzazione del suo servizio di moderazione dei contenuti nel Regno Unito. Il piano, che si inserisce in una strategia globale, mira a sostituire parte delle attività svolte da moderatori umani con l’intelligenza artificiale, una mossa che potrebbe portare alla perdita di centinaia di posti di lavoro.

Automazione e allarme sindacale

L’azienda giustifica la decisione sostenendo che già oggi l’85% dei contenuti che violano le regole viene rimosso in automatico, dimostrando la crescente efficacia dei suoi algoritmi. Tuttavia, i sindacati hanno immediatamente lanciato l’allarme. John Chadfield, responsabile nazionale del settore tecnologico del sindacato CWU, ha espresso forti riserve sul piano. “I dipendenti di TikTok da tempo lanciano l’allarme sulle conseguenze di queste AI di moderazione, sviluppate in fretta e ancora immature,” ha dichiarato Chadfield, aggiungendo che oltre a mettere a rischio l’occupazione, “questa decisione metterà in pericolo milioni di utenti britannici”.

Contesto più ampio e preoccupazioni globali

La mossa di TikTok arriva in un contesto di forte scrutinio. Il social conta oltre 30 milioni di utenti mensili nel Regno Unito, su una popolazione di circa 68 milioni, e ha più di 1,5 miliardi di iscritti nel mondo. Pur avendo annunciato a giugno 500 nuove assunzioni e l’apertura di un secondo ufficio a Londra, la scelta di tagliare posti di lavoro nella moderazione solleva interrogativi. L’azienda resta, infatti, nel mirino delle autorità europee e statunitensi per diverse questioni, dall’uso dei dati all’influenza sulle elezioni e all’impatto sulla salute mentale dei minori. La crescente automazione in un’area così delicata potrebbe alimentare ulteriormente le preoccupazioni sulla capacità della piattaforma di garantire la sicurezza dei propri utenti e di contrastare la disinformazione, nonostante il finanziamento di organizzazioni di fact-checking in diversi Paesi.