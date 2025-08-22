Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina tornano a farsi sentire nel settore tecnologico, colpendo direttamente uno dei giganti globali dei semiconduttori. Nvidia (nella foto, il CEO Jensen Huang) si trova al centro di un nuovo blocco che riguarda la produzione di un chip strategico per il mercato cinese.

Nvidia avrebbe chiesto ad alcuni suoi fornitori di interrompere la produzione di componenti per il chip H20, un prodotto realizzato appositamente per il mercato cinese. La decisione, secondo quanto riportato, arriva dopo che le autorità di Pechino hanno sollevato dei dubbi sulla sicurezza della tecnologia, ostacolando di fatto gli affari della società americana.

Allarme sicurezza e sospensione dei fornitori

La richiesta di stop avrebbe interessato diversi attori chiave della catena di approvvigionamento. Tra le aziende sollecitate a sospendere i lavori figurerebbero la cinese Foxconn, a cui Nvidia avrebbe chiesto di interrompere l’assemblaggio, oltre a Amkor Technology, responsabile del packaging del chip, e Samsung Electronics, fornitore della memoria. La sospensione è particolarmente rilevante, dato che il chip H20 è l’unico prodotto che Nvidia può attualmente vendere in Cina a causa delle restrizioni commerciali.

Il contesto geopolitico e le ripercussioni

Il mese scorso, Nvidia era stata convocata dalla Cyberspace Administration of China per fornire chiarimenti sui propri chip. Le autorità cinesi avevano espresso preoccupazione per la presenza di una presunta “tecnologia di tracciamento” nel chip H20 che ne consentirebbe il funzionamento a distanza. Questa situazione si inserisce in un quadro di crescenti frizioni tra le due potenze, che continuano a influenzare profondamente i mercati tecnologici globali.