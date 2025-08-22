L’eccellenza dell’ingegneria italiana si conferma sui palcoscenici globali. In una classifica che misura l’innovazione e la leadership nel settore delle costruzioni, una società del Gruppo FS si distingue, posizionandosi ai vertici mondiali grazie al suo approccio all’avanguardia.

Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS, si è confermata un leader mondiale del settore, scalando le posizioni della prestigiosa classifica internazionale stilata da Engineering News-Record (ENR) per il 2025. L’azienda ha conquistato la 142esima posizione nella Top 225 International Design Firms, migliorando di sei posti rispetto all’anno precedente, e si è posizionata al 121esimo posto nella Top 150 Global Design Firms.

Riconoscimento per innovazione e sicurezza

Il prestigioso riconoscimento arriva in un contesto competitivo globale, nel quale ENR ha messo in evidenza l’approccio innovativo di Italferr. L’azienda si è distinta in particolare per l’uso di sistemi digitali avanzati per il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori. Questa tecnologia non solo garantisce una maggiore sicurezza per i lavoratori nei cantieri, ma aumenta anche la trasparenza delle operazioni e contribuisce a una significativa riduzione dei rischi.

Dalla qualità al controllo: la visione di Italferr

L’Amministratore Delegato di Italferr, Dario Lo Bosco, ha sottolineato come la strategia digitale dell’azienda vada oltre il semplice miglioramento della qualità. “Il monitoraggio digitale continuo effettuato dai team di Italferr e la gestione lavori con il BIM avanzato 4D e 5D per evitare varianti in corso d’opera, incluso il controllo degli accessi ai cantieri, non solo migliora la qualità delle opere, ma aiuta anche a prevenire possibili infiltrazioni criminali, in stretta sinergia con le autorità competenti”, ha dichiarato Lo Bosco. A coronamento del successo, ENR ha invitato la società a partecipare all’India Construction Festival il 3 settembre 2025 a Mumbai, in una celebrazione dedicata alle aziende incluse in classifica.