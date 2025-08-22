Al Meeting di Rimini, l’intervento di Stefano Barrese, nella foto, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha posto l’attenzione su un tema cruciale per il futuro del Paese: la lotta alla povertà e alle disuguaglianze. Durante l’incontro “La differenza fra povertà e miseria muove la carità”, Barrese ha sottolineato come la crescita dell’Italia dipenda dalla costruzione di un nuovo patto sociale che coinvolga in maniera sinergica istituzioni, imprese e privati.

Il ruolo delle imprese nella coesione sociale

Secondo Barrese, l’impegno contro le disuguaglianze non può essere un onere esclusivo dello Stato. “È necessaria un’azione impattante, condivisa e sinergica che veda tutti – Istituzioni, imprese e privati – impegnati per una crescita diffusa e inclusiva. Lo Stato certo deve essere protagonista, ma ognuno deve fare la sua parte in quello che possiamo definire un nuovo patto sociale tra tutti i soggetti pubblici e privati che hanno ruoli di responsabilità nella tenuta e nella crescita del Paese per la lotta alla povertà, il contrasto alle disuguaglianze, l’accesso alla formazione professionale e all’occupazione.”

Il Responsabile della Divisione Banca dei Territori ha poi evidenziato il ruolo di Intesa Sanpaolo, che, in quanto principale banca del Paese, si sente investita della responsabilità di guidare questo cambiamento. La banca, sotto la guida del CEO Carlo Messina, ha lanciato quello che viene definito il principale progetto privato di coesione in Italia, confermando il proprio ruolo di istituzione al servizio del bene comune.

Cifre e progetti a sostegno delle fasce più deboli

L’impegno sociale di Intesa Sanpaolo è supportato da cifre concrete. Attraverso la struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale, sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro entro il 2027. Dal 2022 a oggi, gli interventi realizzati ammontano a 60,3 milioni di euro e hanno garantito la distribuzione di oltre 49 milioni di pasti, 4,3 milioni di posti letto, 6,3 milioni di medicinali e 621 mila capi di abbigliamento, offrendo un sostegno tangibile a chi si trova in difficoltà.

In sinergia con la Divisione Banca dei Territori, la Direzione Impact del gruppo ha promosso iniziative specifiche per la formazione e l’occupazione. Il progetto “Giovani e Lavoro” ha formato oltre 5.350 giovani in collaborazione con circa 2.500 aziende. Per sostenere gli studenti, il prestito “Per Merito” ha appoggiato gli studi post-diploma di più di 45 mila ragazzi. Infine, la piattaforma “For Funding” ha supportato oltre 500 progetti del Terzo Settore.