Il gigante francese del settore lattiero-caseario, Lactalis, ha annunciato un accordo strategico che segna un’importante espansione della sua presenza a livello internazionale. Il gruppo ha firmato un accordo con la cooperativa neozelandese Fonterra per l’acquisizione di una parte significativa delle sue attività.

L’operazione, annunciata attraverso un comunicato stampa, include l’acquisto di diversi marchi di primo piano, come “Mainland”, “Anchor” e “Perfect Italiano”. L’intesa prevede anche l’integrazione di 16 siti produttivi situati in Australia, Nuova Zelanda, Sri Lanka, Malesia, Indonesia e Arabia Saudita. Con questa mossa, circa 4.300 dipendenti di Fonterra si uniranno a Lactalis Australia.

Una mossa chiave per il futuro

Il presidente di Lactalis, Emmanuel Besnier, nella foto, ha sottolineato l’importanza strategica dell’acquisizione. “Questo accordo segna un passo importante per il nostro sviluppo in Oceania, nel Sud-est asiatico e nel Medio Oriente”, ha affermato.

Unendo le attività e i marchi di Fonterra con la propria presenza già consolidata in Australia e Asia, Lactalis mira a consolidare ulteriormente la sua posizione nei mercati chiave. L’operazione è soggetta ad alcune condizioni e adeguamenti finanziari, ma rappresenta una chiara intenzione del gruppo francese di espandere la sua influenza globale nel settore lattiero-caseario.