Il prezzo del gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam si mantiene stabile sopra i 33 euro, dopo l’attacco russo contro alcune infrastrutture di trasporto in Ucraina. I contratti future per il mese di settembre, che avevano già registrato un incremento vicino al 4% nella giornata precedente, oggi segnano un rialzo dello 0,22%, attestandosi a 33,28 euro per MWh. Questo andamento è indirizzato verso la prima crescita settimanale dalla fine di luglio, con un progresso complessivo dell’8% rispetto al 18 agosto.
Nel mercato prevalgono le incertezze riguardo a un possibile accordo di pace tra Russia e Ucraina, nonostante l’ottimismo manifestato subito dopo l’incontro del 15 agosto tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage. Le prospettive di una ripresa dei flussi di gas russo verso l’Europa sembrano così allontanarsi, rendendo più severa la competizione globale per assicurarsi le forniture necessarie a completare gli stoccaggi in vista dell’inverno.
Gli analisti di Energy Aspects osservano:
“È chiaro che siamo ancora lontani da un accordo accettabile per tutte le parti coinvolte.”
Per compensare la riduzione delle forniture provenienti dalla Norvegia, i cui impianti sono tuttora sottoposti a interventi di manutenzione, l’Europa dovrà confrontarsi con la concorrenza degli acquirenti asiatici nella gara per accaparrarsi il gas necessario a riempire gli stoccaggi.
Al momento, gli stoccaggi in Europa sono inferiori al 75%, raggiungendo 849,7 TWh, a fronte di un fabbisogno annuo pari a 3.519 TWh. In Italia, il livello di riempimento è dell’86,4%, corrispondente a 175 TWh, rispetto a un consumo annuo di 677,35 TWh. In Germania, gli stoccaggi coprono il 67,66% della capacità, ossia 168,3 TWh, su un consumo medio annuo di 903,9 TWh.