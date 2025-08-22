Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) apre oggi, all’interno del Meeting di Rimini, una sezione interamente dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Chiamata “Città Olimpica”, l’area si trova nel padiglione “Cantiere Futuro” e ospita gli stand della Fondazione organizzatrice, di SIMICO e della Regione Veneto, con l’obiettivo di raccontare lo stato di avanzamento delle opere e il valore dell’evento.

Un’esposizione tra sport e infrastrutture

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera dei Giochi e scoprire da vicino il piano di opere olimpiche finanziate e realizzate dal MIT, pensate per lasciare un’eredità duratura ai territori. Un punto di attrazione centrale dell’esposizione sono le medaglie ufficiali di Milano Cortina 2026, mostrate in anteprima. In totale, saranno 1.146 le medaglie in palio durante l’evento: 245 d’oro, 245 d’argento e 245 di bronzo per le Olimpiadi, a cui si aggiungeranno le 137 medaglie per i podi paralimpici. Il design delle medaglie, profondamente italiano, simboleggia l’unione tra le città di Milano e Cortina e racchiude i valori olimpici e paralimpici.

Cantieri aperti e dialogo con i tecnici

Uno degli obiettivi principali dell’esposizione è rendere tangibile il lavoro che si svolge nei cantieri olimpici. I visitatori avranno l’opportunità di dialogare direttamente con il personale e i tecnici che ogni giorno seguono le opere, ponendo domande e approfondendo i dettagli di un progetto che procede senza sosta. Questa iniziativa mira a far comprendere il valore concreto delle infrastrutture in corso di realizzazione, che sono destinate a migliorare i territori ben oltre l’evento sportivo, lasciando un’eredità importante e visibile per le future generazioni.