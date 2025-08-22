L’inflazione in Giappone ha rallentato per il secondo mese consecutivo, nonostante il continuo aumento dei prezzi dei generi alimentari, con particolare riferimento all’andamento delle quotazioni del riso. Nel mese di luglio, l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 3,1%, rispetto al 3,3% registrato a giugno, beneficiando anche delle sovvenzioni governative sulle bollette energetiche.
L’indice di riferimento rimane comunque superiore all’obiettivo del 2% stabilito dalla Banca del Giappone dall’aprile 2022. Analizzando nel dettaglio, i prezzi dei generi alimentari, esclusi gli alimenti freschi, hanno evidenziato un aumento dell’8,2%, mentre i costi dell’energia sono diminuiti dello 0,9%, dopo un incremento del 2,9% nel mese di giugno.
I prezzi del riso, sebbene ancora elevati, mostrano segni di rallentamento, con una crescita del 90,7% a luglio rispetto al rialzo del 100,2% segnato a giugno. Questo andamento riflette un riequilibrio nelle dinamiche di mercato che potrebbe influenzare l’inflazione alimentare nel breve termine.